FedEx verwacht aanzienlijke financiele impact door cyberaanval

Maandag 17 juli 2017 16:24 Activiteiten TNT wereldwijd geraakt voor Petya virus.(ABM FN-Dow Jones) FedEx verwacht een aanzienlijke financiële impact in het huidige boekjaar door de cyberaanval die vorige maand wereldwijd grote bedrijven raakte. Dit meldde de Amerikaanse pakkettenbezorger maandag.Dochteronderneming TNT was een van de bedrijven die eind juni doelwit waren van een wereldwijde aanval met een ransomwarevirus met de naam Petya. Ook het Russische olieconcern Rosneft, de Deense rederij A.P. Moeller-Maersk, de Amerikaanse farmaciereus Merck en het Britse levensmiddelenconcern Reckitt Benckiser hadden hierdoor technische problemen.Het virus zag kans om de systemen van TNT binnen te dringen en te versleutelen, aldus FedEx, wat leidde tot ernstige verstoringen in de operationele en communicatiesystemen. Er was evenwel geen sprake van dataverlies of gegevensinbreuk.FedEx greep direct na de aanval in om de activiteiten en systemen van TNT weer actief te krijgen, en momenteel zijn de meeste diensten weer beschikbaar, maar ondervinden klanten wereldwijd evenwel nog steeds vertragingen. "We kunnen niet inschatten wanneer de diensten van TNT weer helemaal hersteld zijn", zei het concern, er aan toevoegend dat er een redelijke kans bestaat dat niet alle informatie die via het virus is versleuteld, ook weer helemaal teruggehaald kan worden.De financiële impact wordt momenteel nog beoordeeld, maar is vermoedelijk omvangrijk, aldus FedEx, dat niet verzekerd is voor dergelijke voorvallen."Hoewel we momenteel geen bedragen kunnen noemen, was er sprake van omzetverlies vanwege de lagere volumes bij TNT en door de aanzienlijke kosten die gemaakt zijn vanwege het inschakelen van ons rampenplan en het herstel van de geraakte systemen", aldus het pakkettenbedrijf.Naast de impact van de cyberaanval, zal ook de integratie van TNT Express en de herstructureringsactiviteiten bij FedEx van invloed zijn op de resultaten in het huidige boekjaar 2018. Op 19 september komt FedEx met de cijfers over het eerste kwartaal.Middellange termijn strategie gehandhaafd.FedEx gaf maandag aan dat de middellange termijn strategie wel gehandhaafd blijft. De pakketbezorger mikt op een verbetering van de operationele winst van 1,2 miljard tot 1,5 miljard dollar in boekjaar 2020 ten opzichte van boekjaar 2017.Het aandeel FedEx noteerde maandagmiddag op Wall Street 2,6 procent lager op 213,39 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 17, 2017 10:24 ET (14:24 GMT)