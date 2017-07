Wall Street lijkt recordregen te staken

Maandag 17 juli 2017 21:46 Beleggers maken zich op voor drukke week qua kwartaalcijfers.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street leek maandag de recordregen van voor het weekend te staken. Een half uur voor het slot verloren de S&P 500 en Dow Jones index circa 0,1 procent, nadat vrijdag nog nieuwe all time highs werden bereikt. Ook de Nasdaq lag op koers voor een fractioneel lager slot.Het was relatief rustig aan de start van een week waarin het kwartaalcijferseizoen in Amerika echt losbarst. Nadat eind vorige week al de eerste banken met resultaten kwamen, volgen deze week nog meer financials, maar ook zwaargewichten als Johnson & Johnson, IBM, Alcoa, Microsoft en General Electric.Marktstrateeg J.J. Kinahan van TD Ameritrade is vooral benieuwd naar de cijfers van Goldman Sachs, Microsoft en GE. Hij verwacht dat Goldman daarbij de zogenoemde 'wild card' is omdat veel van de omzet uit handelsactiviteiten komt en sectorgenoten vorige week al lieten zien dat dit een zwak punt was in het tweede kwartaal. Voor Microsoft en GE geldt volgens Kinahan dat zij een beter beeld kunnen geven over de mondiale groeitrends binnen de techsector en de industrie.In het algemeen zijn de verwachtingen voor het kwartaalcijferseizoen wel wat getemperd, aldus de marktvorser. "Er is voorzichtig optimisme voor goede, maar geen geweldige cijfers".Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De bedrijfsactiviteit in de maakindustrie in de Amerikaanse deelstaat New York is in juli verslechterd, bleek uit de Empire State index. De index voor de huidige marktomstandigheden daalde ten opzichte van juni met 10 punten naar 9,8. Een stand boven nul wijst evenwel nog altijd op een positief sentiment.De olieprijs is maandag gedaald na een stijging van ruim 5 procent vorige week. De augustus-future op een vat West Texas Intermediate daalde 0,52 dollar, of 1,1 procent, tot een settlementprijs van 46,02 dollar. Oliefutures kwamen onder druk te staan na een rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration waaruit bleek dat de productie binnen de schalie industrie in de Verenigde Staten in augustus vermoedelijk zal stijgen met 113.000 vaten per dag ten opzichte van juli. Volgens analist Brian Youngberg van Edward Jones zullen de belangrijkste drijfveren voor de markt voorlopig nog wel alle nieuwsberichten omtrent vraag en aanbod blijven.De euro noteerde richting het slot in Amerika op 1,1479 dollar. Maandagochtend werd het muntpaar verhandeld op 1,1459 dollar.BedrijfsnieuwsBlackRock wist in het tweede kwartaal bijna 104 miljard dollar aan vermogen aan te trekken, wat een nieuw record was voor de onderneming. De omzet, die met bijna 6 procent steeg tot circa 3 miljard dollar, was evenwel licht onder de marktverwachting, net als de winst. Het aandeel daalde 2,9 procent.Procter & Gamble steeg 0,5 procent. De activistische aandeelhouder Nelson Peltz wil een plek krijgen in het bestuur van het Amerikaanse levensmiddelenconcern om zo hervormingen door te kunnen voeren. P&G zei maandag in een reactie dat men actief bezig blijft met het uitvoeren van de strategie om een gebalanceerde en duurzame groei op de lange termijn te behalen en waarde te creëren voor zijn aandeelhouders.FedEx verwacht een aanzienlijke financiële impact in het huidige boekjaar door de cyberaanval die vorige maand wereldwijd grote bedrijven raakte. Dochteronderneming TNT was een van de bedrijven die eind juni doelwit waren van een wereldwijde aanval met een ransomwarevirus met de naam Petya. Het aandeel daalde 1,6 procent.Aandelen Blue Apron daalden 9,5 procent nadat bekend werd dat Amazon.com mogelijk in de toekomst maaltijdboxen wil gaan verkopen, waarmee het een concurrent zou kunnen worden van het New Yorkse Blue Apron, dat eind vorige maand naar de beurs ging in Amerika. Amazon steeg 0,7 procent.Netflix steeg 0,2 procent. Nabeurs opent de online videodienst de boeken over het tweede kwartaal. Vermoedelijk zal het aantal abonnees in de periode minder sterk zijn gegroeid dan in de kwartalen ervoor.