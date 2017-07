Rode cijfers voor Ericsson

Dinsdag 18 juli 2017 08:44 Zweden draaien ook minder omzet.(ABM FN-Dow Jones) Ericsson heeft in het tweede kwartaal van dit jaar rode cijfers geschreven en waarschuwde voor aanhoudende tegenwind. Dit bleek dinsdag uit het kwartaalbericht van de Zweedse fabrikant van telecommunicatieapparatuur.Ericsson boekte in het tweede kwartaal van het vorig jaar nog een nettowinst van 1,6 miljard Zweedse kroon, wat dit jaar draaide naar een nettoverlies van 1,0 miljard Zweedse kroon.De netto-omzet van de fabrikant daalde op jaarbasis met 8 procent naar 49,9 miljard kroon.Ericsson zat ook op operationeel niveau in het rood. Er was sprake van een verlies van 1,2 miljard kroon tegen een operationele winst van 2,8 miljard kroon een jaar eerder. De operationele kasstroom daalde daarbij naar nul.Deze druk op de resultaten bracht het management van Ericsson ertoe om in het begeleidende persbericht zijn onvrede te uiten over de resultaatsontwikkeling.Risico'sEricsson houdt er rekening mee dat netwerkuitbaters te weinig bereidheid tonen om te investeren. Daarnaast ziet het bedrijf de financiële stabiliteit als een belangrijk risico. Verder speelt de dollarkoers het bedrijf parten. Wat ook niet helpt is de politieke onrust en onzekerheden in "bepaalde markten".De fabrikant denkt dat het operationeel resultaat in de komende 12 maanden met 3 miljard tot 5 miljard kroon wordt gedrukt.Om dit op te vangen zal Ericsson "significante" kostenverlagingen doorvoeren om de winstgevendheid te herstellen. Doel is onder meer om de operationele marge na 2018 te hebben verdubbeld ten opzichte van die in 2016.