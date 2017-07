Omzet Zalando blijft stevig groeien

Dinsdag 18 juli 2017 08:49 Marge wel lager dan een jaar eerder.(ABM FN-Dow Jones) Zalando heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet met ongeveer 20 procent zien groeien, tegen een lagere marge dan een jaar eerder. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van de Duitse online retailer.De omzet van Zalando groeide in het tweede kwartaal met 19 à 21 procent van 916 miljoen euro een jaar eerder tot 1,09 miljard à 1,11 miljard euro.Met een bedrijfsresultaat (EBIT) van 80 miljoen à 86 miljoen euro kwam de marge uit op 7,3 tot 7,8 procent. Dat is lager dan de 8,8 procent een jaar eerder, toen het bedrijfsresultaat 81 miljoen euro bedroeg."In het snelgroeiende online-segment blijven we beter presteren dan de markt en blijven we onze groeibandbreedte van 20 tot 25 procent halen", stelde co-CEO Rubin Ritter dinsdag. "Onze investeringen, onder andere in onze ledenprogramma Zalando Zet, zijn de hoekstenen van onze toekomstige groei."Zalando Zet biedt klanten premium-diensten zoals snellere levering, ophalen van retourproducten, persoonlijk mode-advies of met voorrang toegang tot nieuwe producten. De dienst zal eerst van start gaan in de Duitse steden Berlijn, Leipzig, Frankfurt en Hannover voor 19 euro per jaar.Over het eerste halfjaar steeg de omzet van Zalando met 21 tot 22 procent naar 2,07 miljard tot 2,09 miljard euro, met een aangepaste EBIT van 100 miljoen tot 106 miljoen euro, een marge van 4,8 à 5,1 procent. In de eerste helft van 2016 bedroeg de EBIT-marge 5,9 procent.Zalando maakt op 10 augustus de definitieve cijfers bekend.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 18, 2017 02:49 ET (06:49 GMT)