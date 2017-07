Amerikaanse importprijzen dalen opnieuw

Dinsdag 18 juli 2017 14:53 Brandstofprijzen blijven onder druk staan.(ABM FN-Dow Jones) De prijzen voor geïmporteerde goederen in de Verenigde Staten zijn in juni opnieuw gedaald. Dit meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid dinsdag.Amerikaanse importprijzen daalden ten opzichte van mei met 0,2 procent. Er was gerekend op een afname met 0,3 procent.Opnieuw waren de lage brandstofprijzen de grootste boosdoener. Die daalden in juni met 2,2 procent. Zonder dit effect zouden de importprijzen met 0,1 procent zijn gestegen.In mei daalden de importprijzen met 0,1 procent. dat was een licht opwaartse bijstelling van een eerder gemelde afname van 0,3 procent.De Amerikaanse exportprijzen daalden op maandbasis met 0,2 procent in juni. In mei daalden ze met 0,5 procent. Eerder werd voor mei een daling van 0,7 procent gerapporteerd.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 18, 2017 08:53 ET (12:53 GMT)