Damrak kleurt rood

Dinsdag 18 juli 2017 18:03 Zwakke kwartaalcijfers en twijfels over groeiplannen Trump zorgen voor negatief sentiment.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag in het rood geëindigd. De AEX verloor 0,6 procent op 518,17 punten. De AMX liet 0,8 procent gaan en de AScX leverde 0,3 procent in.De dag werd gekenmerkt door tegenvallende kwartaalresultaten van zwaargewichten als Goldman Sachs, maar ook de sterk oplopende euro ten opzichte van de dollar. De greenback raakte uit de gratie nadat bekend werd dat Republikeinse leiders in de Amerikaanse Senaat vooralsnog afzien van het in stemming brengen van een nieuwe zorgwet die Obamacare moet ontmantelen en vervangen. De stemming werd al enkele malen uitgesteld, omdat er onder Republikeinse senatoren niet voldoende steun is voor het zorgplan zoals dat er nu ligt."De beurzen zijn maandenlang opgelopen door de door Trump aangekondigde belastingverlagingen, waardoor elke tegenslag op dit gebied door beleggers als negatief wordt opgevat. Daarnaast zorgt een steeds sterker wordende euro logischerwijs voor druk op de koersen van Europese aandelen", aldus beleggingsspecialist Roy van Santen van onlinebroker Lynx.De euro noteerde rond het slot in Europa op 1,1574 dollar en daarmee op het hoogste niveau in meer dan een jaar, tegen 1,1516 rond het aanvangen van de Europese handel dinsdagochtend.Beleggers konden vanmiddag aan de slag met een keur aan kwartaalcijfers van Amerikaanse zwaargewichten. Resultaten van Goldman Sachs en Bank of America vielen tegen en dan met name de handelsactiviteiten, die net als bij rivalen Citigroup en JPMorgan, onder druk stonden in het tweede kwartaal. Goldman Sachs daalde 2,5 procent en zette daarmee de Dow Jones index onder druk. De inkomsten uit de handel in obligaties kwamen op jaarbasis 40 procent lager uit bij de Amerikaanse grootbank en dit was onder andere te wijten aan een lage marktvolatiliteit. De afname was veel sterker dan die bij concurrenten.Netflix zette maandag na het slot in Amerika nog in positieve zin de toon met sterke resultaten over het tweede kwartaal. Met name de stevige groei van nieuwe abonnees viel daarbij op. Het aandeel steeg dinsdag tot een nieuw record. Marktanalist Ron van der Does van IG wees erop dat de hoge koers beleggers nog niet af lijkt te schrikken.Kijkend naar het marktsentiment in het algemeen houdt de marktvorser rekening met een licht negatief sentiment dat de markt de komende dagen kan beïnvloeden.Woensdag opent ASML als eerste AEX fonds de boeken, net als Midkapper TomTom.Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor de Duitse ZEW index die het economisch sentiment meet in de grootste economie van de eurozone. De index daalde in juli, maar het cijfer van 17,5 lag wel boven de verwachting van 17,0. Britse inflatiecijfers bleken iets beter dan verwacht. De inflatie kwam in juni uit op 2,6 procent, tegen 2,9 procent in mei. "De cijfers hebben de druk van de ketel gehaald bij de Bank of England om het monetaire beleid aan te passen", stelde marktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets.Olie noteerde dinsdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate bewoog rond het slot in Europa 1,1 procent hoger op 46,51 dollar, terwijl een september-future Brent ook 1,1 procent opliep naar 48,95 dollar.Stijgers en dalersEr waren dinsdag nauwelijks stijgers in de Amsterdamse hoofdindex. ASML was koploper en steeg 0,9 procent, gevolgd door Boskalis, dat 0,8 procent won en Unibail-Rodamco dat 0,6 procent aandikte.Grootste dalers waren de financials. Aegon verloor 2,9 procent, ING Groep leverde 1,4 procent in en NN Group daalde 1,1 procent.SBM Offshore en DSM kregen koersdoelverhogingen bij respectievelijk NIBC en Jefferies, maar de aandelen leverden achtereenvolgens 0,4 en 0,6 procent in.NIBC verhoogde het koersdoel voor SBM van 19,00 naar 19,50 euro, met een ongewijzigde koopaanbeveling. Analist Martijn den Drijver wees erop dat SBM Offshore inmiddels de financiële ruimte heeft om een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 100 miljoen tot 150 miljoen euro aan te kondigen, mogelijk al bij de halfjaarcijfers.Het koersdoel voor DSM ging omhoog van 75,00 naar 86,00 euro bij handhaving van het koopadvies bij Jefferies waarbij de analisten de verwachting uitspraken dat het speciaal chemiebedrijf zijn belangen in joint ventures die het niet langer als kernactiviteiten aanmerkt, in 2018 zal verkopen.In de Midkap waren de stijgers ook ruim in de minderheid. Ook daar deden vastgoedfondsen het goed, met Vastned dat 1,8 procent won, Eurocommercial Properties dat 0,6 procent aandikte en Wereldhave dat 0,4 procent steeg.Sterke dalingen waren weggelegd voor Air France-KLM en TKH, wiens aandelen 2,3 en 2,5 procent verloren. Onderaan de index bevond zich OCI dat 3,6 procent aan beurswaarde zag verdampen.Bij de kleinere fondsen deed Avantium het goed. Het aandeel steeg 1,0 procent. Dinsdag werd bekend dat het chemisch technologiebedrijf een contract heeft getekend met AkzoNobel voor de start van een nieuwe bioraffinaderij in Delfzijl. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Aandelen BinckBank stegen zelfs 1,8 procent. De online broker introduceerde dinsdag pensioenbeleggen.Pharming, dat de afgelopen tijd flink in beweging is, verloor 5,0 procent.Tussenstand Wall StreetRond het sluiten van de beurzen in Europa noteerden de indexen op Wall Street ook lager. De S&P 500 daalde 0,1 procent en de Dow Jones index leverde 0,4 procent in. De Nasdaq steeg nipt 0,1 procent.Door: ABM Financial News.