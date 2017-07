Olieprijs sluit hoger

Dinsdag 18 juli 2017 21:01 Dollar omlaag.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag hoger gesloten, geholpen door een daling van de dollar. De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 0,38 dollar hoger, of 0,8 procent, op 46,40 dollar.De dollar daalde dinsdag scherp en dat maakte olie en andere grondstoffen die in dollars worden verhandeld minder duur voor handelaren met andere valuta. De greenback verloor terrein nadat bekend werd dat plannen voor een nieuwe zorgwet in Amerika niet voldoende steun krijgt. Dit riep twijfel op over de haalbaarheid van andere plannen van president Donald Trump.Er was dinsdag ook aandacht voor berichten over een nieuwe productieverlaging in Saoedi-Arabië. Consultant Petroleum Policy Intelligence zei tegen klanten dat het land overweegt om zijn uitvoer van olie te verlagen met 1 miljoen vaten per dag. Op deze manier zou Saoedi-Arabië een toegenomen productie in Amerika, Nigeria en Libië opvangen. De hogere productie uit deze landen heeft de pogingen van oliekartel OPEC en andere olieproducenten om de wereldwijde voorraden terug te dringen ondermijnd.