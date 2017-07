Wall Street sluit verdeeld

Dinsdag 18 juli 2017 22:20 Dollar flink omlaag.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag gemengd gesloten. De toonaangevende S&P 500 index eindigde 0,1 procent hoger op 2.460,61 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 21.574,73 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 6.344,31 punten.De markten stonden onder druk nadat nieuwe pogingen door de Republikeinen om het bestaande zorgstelsel in Amerika te vervangen leken te stranden door een gebrek aan steun. Dit riep twijfel op over de haalbaarheid van andere beloftes van president Donald Trump. Behalve het vervangen van Obamacare had Trump onder andere ook beloofd om te investeren in infrastructuur, regels te verminderen en het belastingstelsel te herzien.In reactie ging de dollar flink omlaag. De euro/dollar rond het slot in New York op 1,1555. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1568 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1482 op de borden.Prijzen voor geïmporteerde goederen gingen in juni omlaag, met 0,2 procent ten opzichte van mei. Dit maakte de Amerikaanse overheid bekend. Uit een publicatie van National Association of Home Builders bleek dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers wat is afgenomen in juli. Er bestaan zorgen over de hogere prijzen voor materialen, met name die van hout.Olie noteerde in het groen. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 0,9 procent tot 46,45 dollar, terwijl een september-future Brent 1,0 procent duurder werd op 48,88 dollar.BedrijfsnieuwsThe Charles Schwab Corporation heeft over het tweede kwartaal van 2017 een hogere winst en omzet geboekt. De nettowinst steeg van 452 miljoen naar 575 miljoen dollar, of 0,39 dollar per aandeel. De markt rekende hier ook op. De koers van Charles Schwab zakte 0,2 procent.Goldman Sachs rapporteerde een vrijwel stabiele winst op een licht lagere omzet in het tweede kwartaal, maar de omzet uit handelsactiviteiten bleek net als bij veel sectorgenoten onder druk te hebben gestaan. De daling van 17 procent bij die tak was de stevigste tot nu toe onder de Amerikaanse financials. Het aandeel daalde voorbeurs 1,3 procentBank of America zag de winst en omzet in de verslagperiode toenemen, maar ook hier daalden de inkomsten bij de handelstak, met 9 procent. Het aandeel verloor 2,6 procent.Johnson & Johnson behaalde in het afgelopen kwartaal hogere winst- en omzetcijfers en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel steeg 0,7 procent.UnitedHealth boekte in het tweede kwartaal ook meer winst en omzet, en verhoogde de winstverwachting voor heel het boekjaar. De koers ging 1,8 procent omhoog.Netflix opende maandag na het slot op Wall Street de boeken. In het tweede kwartaal bleek de aanwas van nieuwe abonnees veel sterker dan verwacht en de omzet kwam ook nipt boven de marktverwachting uit. Diverse analisten verhoogden hun koersdoelen op het aandeel dinsdag. De koers van het aandeel Netflix steeg 13,5 procent.Harley-Davidson rapporteerde niet alleen zwakke kwartaalresultaten, maar verlaagde ook de outlook voor heel het jaar. De producent van motorfietsen anticipeert op een vlak tot licht lager aantal verschepingen in 2017 ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Het aandeel verloor bijna 6 procent.Vliegtuigbouwer en defensieleverancier Lockheed Martin deed het beter. De omzet en winst stegen in het afgelopen kwartaal en de outlook werd verhoogd. Het aandeel zakte 0,6 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 18, 2017 16:20 ET (20:20 GMT)