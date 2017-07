Minder winst voor IBM

Dinsdag 18 juli 2017 22:36 Omzet ook lager.(ABM FN-Dow Jones) International Business Machines heeft in het tweede kwartaal van 2017 minder winst op een lagere omzet behaald . Dit bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van Big Blue.De nettowinst daalde van 2.504 miljoen dollar naar 2.331 miljoen dollar. De winst per aandeel zakte van 2,62 naar 2,49 dollar. IBM rapporteerde een groepsomzet van 19,289 miljoen dollar, waar in dezelfde periode een jaar terug een omzet van 20.238 miljoen dollar werd behaald.De omzet uit de cloud activiteiten bleef groeien, met 15 procent naar 3,9 miljard dollar."We zijn het eerste halfjaar geëindigd conform verwachting, met inbegrip van een sterke vrije kasstroom", zei senior vice president en CFO Martin Schroeder. Volgens de financieel topman stelde IBM dit in staat om meer dan 5 miljard dollar aan aandeelhouders uit te keren in de eerste zes maanden en tegelijkertijd te blijven investeren in onderzoek.OutlookIBM bevestigde de verwachtingen voor het volledige jaar. Dit houdt in dat wordt uitgegaan van een aangepaste winst per aandeel van tenminste 11,95 dollar. De vrije kasstroom zal naar verwachting gelijk zijn aan die van een jaar terug.Het aandeel IBM sloot dinsdag 0,7 procent hoger en noteerde in de elektronische handel nabeurs 0,5 procent lager.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 18, 2017 16:36 ET (20:36 GMT)