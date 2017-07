Omzet Electrolux omhoog

Woensdag 19 juli 2017 08:51 Zweeds concern ziet winst flink oplopen in tweede kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Electrolux heeft in het tweede kwartaal van 2017 meer omzet en flink meer winst geboekt. Dit maakte het Zweedse elektronica- en witgoedconcern woensdag voorbeurs bekend.De netto-omzet steeg over de verslagperiode met 5,1 procent van 29.983 miljoen Zweedse kroon naar 31.502 miljoen kroon. Autonoom bleef de omzetontwikkeling overigens stabiel: valuta-effecten hadden een impact van 3,9 procent, het saldo van overnames en desinvesteringen bedroeg 1,2 procent positief.Het operationeel resultaat steeg met 24 procent van 1.564 miljoen naar 1.942 miljoen kroon, met inbegrip van een eenmalige negatieve post van 40 miljoen kroon. De bijbehorende marge steeg van 5,2 procent naar 6,2 procent.De gerapporteerde nettowinst steeg met 21 procent van 1.079 miljoen kroon naar 1.308 miljoen kroon. Dit was beter dan analisten vooraf hadden ingeschat.OutlookIn een toelichting herhaalde CEO Jonas Samuelson woensdag de outlook voor de Europese markt, waar in 2017 wordt gemikt op een groei van 1 procent. De verwachtingen voor Noord-Amerika gingen omhoog; daar verwacht het concern nu een groei van 3 tot 4 procent. In Latijns-Amerika blijft het concern zich richten op het verbeteren van de winstgevendheid, aldus de topman.Kijkend naar de resultaten als geheel, verwacht Electrolux dat volume, prijs en mix dit boekjaar een licht positieve bijdrage zullen leveren aan de autonome groei van het bedrijf. Daarbij wordt gemikt op kostenbesparingen van 2,3 miljard kroon in heel 2017.Het aandeel Electrolux sloot dinsdag in Stockholm 1,2 procent lager op 282,00 kroon.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 19, 2017 02:51 ET (06:51 GMT)