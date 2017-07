Bijna winstverdubbeling voor America Movil

Woensdag 19 juli 2017 08:58 Resultaten wel onder marktverwachting.(ABM FN-Dow Jones) América Móvil heeft de winst in het tweede kwartaal van 2017 bijna zien verdubbelen dankzij een hogere omzet en minder grote negatieve wisselkoerseffecten. Dit bleek uit de kwartaalcijfers die het Mexicaanse telecombedrijf van miljardair Carlos Slim dinsdagavond laat bekendmaakte.In de verslagperiode verbeterde de nettowinst van 7,7 miljard Mexicaanse peso naar 14,3 miljard peso, of omgerekend ongeveer 710 miljoen euro. De omzet steeg met circa 7 procent tot 249,4 miljard peso. Verder steeg het aantal mobiele abonnementen netto met 565.000. Dat was op jaarbasis een toename van ruim 5 procent.De kwartaalresultaten van América Móvil waren wel grotendeels onder verwachting, want analisten geraadpleegd door The Wall Street Journal rekenden op een nettowinst van 17,3 miljard peso en een omzet van ruim 250 miljard peso. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) van het telecombedrijf kwam wel boven de marktverwachting van 67,1 miljard peso uit, op 69,4 miljard peso. Dit betekende op jaarbasis een stijging van 14 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 19, 2017 02:58 ET (06:58 GMT)