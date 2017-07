Qualcomm voldoet aan eigen verwachtingen

Woensdag 19 juli 2017 22:32 Conflict met Apple verder opgelopen.(ABM FN-Dow Jones) Qualcomm heeft in het afgelopen kwartaal aan de eigen verwachtingen voldaan, nadat die eerder al neerwaarts werden bijgesteld. Dit bleek woensdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse chipfabrikant over het derde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar.In het afgelopen kwartaal behaalde Qualcomm een omzet van 5,4 miljard dollar, 7 procent meer dan een kwartaal eerder, maar 11 procent minder op jaarbasis.Bij een operationele winst van 0,8 miljard dollar behaalde Qualcomm een nettowinst van 0,9 miljard dollar. Dat was maar liefst 40 procent minder dan een jaar terug, toen de chipfabrikant 1,4 miljard dollar verdiende, maar wel 16 procent meer dan de nettowinst van 0,7 miljard dollar in het tweede kwartaal van dit jaar. De aangepaste winst per aandeel lag afgelopen kwartaal op 0,58 dollar.Met deze cijfers voldeed Qualcomm aan de eind april herziene outlook. De chipfabrikant verlaagde de verwachtingen toen vanwege een slepend conflict met Apple over royaltybetalingen.Qualcomm ging er na deze waarschuwing voor het derde kwartaal vanuit een omzet te behalen van 4,8 miljard tot 5,6 miljard dollar, tegen 5,3 miljard tot 6,1 miljard dollar voorheen. De verwachtingen voor de winst per aandeel werden verlaagd naar 0,52 tot 0,62 dollar, ten opzichte van 0,67 tot 0,92 dollar eerder.Overigens is in deze vete met Apple vandaag een nieuwe stap gezet. Qualcomm startte rechtszaken in het Duitse München en Mannheim vanwege inbreuk op patentrechten door Apple."Wij streven naar een schadevergoeding van Apple en een voorlopige voorziening die de import en verkoop van iPhones in Duitsland stillegt, omdat Apple Qualcomm's technologie blijft gebruiken zonder daar voor te betalen", aldus de chipfabrikant in een verklaring.OutlookVoor het lopende vierde kwartaal rekent Qualcomm op een omzet van 5,4 miljard tot 6,2 miljard dollar. Dit zou een aangepaste winst per aandeel moeten opleveren van 0,55 tot 0,65 dollar, wat op jaarbasis een winstdaling van 39 tot 49 procent zou betekenen.In de reguliere handel won Qualcomm woensdag 0,9 procent op 56,78 dollar. In de elektronische handel nabeurs verloor het aandeel echter 2,6 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 19, 2017 16:32 ET (20:32 GMT)