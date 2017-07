Lichte omzetstijging voor reclamebureau Publicis

Donderdag 20 juli 2017 09:05 Autonoom wel sprake van krimp.(ABM FN-Dow Jones) Publicis Groupe heeft in de eerste zes maanden van 2017 een iets hogere omzet behaald hoewel autonoom sprake was van een lichte krimp. Dit meldde het Franse reclame- en communicatiebureau donderdag voorbeurs.De kersverse CEO Arthur Sadoun sprak evenwel van een bemoedigend eerste halfjaar en gaf aan in de tweede jaarhelft een groei te voorzien die in lijn is met die bij concurrenten.In het halfjaar steeg de omzet met 1,9 procent op jaarbasis naar 4,8 miljard euro maar de autonome omzet kromp met 0,2 procent. In Noord-Amerika was sprake van een omzetverbetering, terwijl de opbrengsten in Europa en Latijns-Amerika sterk bleven. In Azië was sprake van een daling.De operationele winst verbeterde met 3,1 procent tot 638 miljoen euro terwijl de marge uitkwam op 13,2 procent. Onder de streep resteerde een nettowinst die op jaarbasis 1,6 procent hoger uitkwam op 387 miljoen euro. De vrije kasstroom verbeterde 5,3 procent tot 594 miljoen euro.KwartaalOp kwartaalbasis steeg de omzet van Publicis met 2,2 procent tot 2,5 miljard euro, terwijl autonoom sprake was van een omzetstijging van 0,8 procent.Het aandeel Publicis Groupe sloot woensdag in Parijs 0,9 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 20, 2017 03:05 ET (07:05 GMT)