Update: EasyJet ziet omzet groeien

Donderdag 20 juli 2017 09:13 Bijna 11 procent meer passagiers vervoerd in derde kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) EasyJet heeft meer passagiers vervoerd in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar waardoor de omzet flink toenam. Dit maakte de Britse prijsvechter donderdag voorbeurs bekend.De totale omzet steeg met 16 procent tot 1,4 miljard Britse pond. Het aantal passagiers dat met EasyJet vloog nam met bijna 11 procent toe tot 22,3 miljoen. De omzet per stoel steeg met krap 6 procent.De bezettingsgraad van de vliegtuigen liep met 1,1 procentpunt toe tot 93,1 procent."Alhoewel we verwachten dat de capaciteit het rendement onder druk zal blijven zetten, heeft onze vooruitgang het mogelijk gemaakt om de verwachting voor de winst voor belasting dit jaar aan te passen", zei CEO Carolyn McCall. Na een moeilijke periode van 18 maanden zijn volgens de topvrouw zonniger tijden aangebroken.Een dag eerder werd bekend dat McCall aan het einde van dit jaar vertrekt om CEO te worden bij het Britse ITV. De zoektocht naar een opvolger is reeds begonnen.Dit jaar rekent EasyJet op een winst voor belasting tussen 380 miljoen tot 420 miljoen pond.Europese luchtvaartmaatschappijEasyjet maakte tevens bekend goedkeuring te hebben ontvangen voor de oprichting van een nieuwe Europese luchtvaartmaatschappij die in Wenen zal zetelen. Dit moet EasyJet in staat stellen om vluchten door heel Europa en binnen Europese landen te kunnen blijven uitvoeren, nu het Verenigd Koninkrijk van plan is om de EU te verlaten.Update: om toe te voegen dat Easyjet goedkeuring heeft gekregen voor oprichting Europese luchtvaartmaatschappij.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 20, 2017 03:13 ET (07:13 GMT)