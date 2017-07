Wall Street op weg naar licht hogere opening

Donderdag 20 juli 2017 15:13 Aandelen verder omhoog na recordniveaus.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen liggen donderdag op koers om hoger van start te gaan, waarmee een vervolg wordt gegeven aan de recordniveaus van een dag eerder. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het groen.Voorbeurs werd bekend dat het aantal steunaanvragen in Amerika met 15.000 is gedaald tot 233.000. Er was gerekend op een niveau van 243.000. Tegelijkertijd werd de Philly Fed index bekendgemaakt, waaruit bleek dat de industriële activiteit in de regio rond het Amerikaanse Philadelphia minder hard zal groeien. De index daalde van 27,6 in mei naar 19,5 in juni, nog altijd ruim boven het break-even-niveau van nul.Na opening van de aandelenhandel volgen nog de leidende indicatoren.Verder loopt het cijferseizoen door met resultaten van Abbott, Sherwin-Williams, PPG en Philip Morris, terwijl na de slotbel Microsoft de boeken opent.De aandacht gaat ook uit naar de toelichting van president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank nadat uit het rentebesluit geen veranderingen naar voren kwam. Op de woorden van Draghi loopt de euro/dollar evenwel stevig op naar 1,1556.Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1519 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1516 op de borden.Olie noteerde in het groen. Een september-future West Texas Intermediate steeg 0,6 procent naar 47,61 dollar, terwijl een september-future Brent 0,7 procent duurder werd op 50,05 dollar.BedrijfsnieuwsPPG Industries behaalde in het tweede kwartaal van 2017 een hogere omzet, ondanks de aanhoudende impact van wisselkoerseffecten. McGarry herhaalde in een toelichting dat het bedrijf in de tweede jaarhelft meer overnames zal doen en aandelen zal gaan terugkopen. De koers van PPG daalde 1,4 procent.Philip Morris International boekte in het tweede kwartaal van 2017 vrijwel vlakke resultaten. De sigarettenfabrikant verlaagde donderdag de verwachtingen voor de winst per aandeel dit jaar van 4,84 tot 4,99 dollar naar een bandbreedte van 4,78 tot 4,93 dollar. In 2016 werd een winst per aandeel van 4,48 dollar behaald. Het aandeel daalde voorbeurs 3,0 procent.De nettowinst van Abbott Laboratories halveerde in het tweede kwartaal van 2017, terwijl de omzet met behulp van een overname sterk steeg. Abbott verhoogde de verwachtingen voor de aangepaste winst per aandeel uit voortgezette activiteiten. Nu rekent de farmaceut op 2,43 tot 2,53 dollar. Eerder werd uitgegaan van 2,40 tot 2,50 voor heel 2017. Het aandeel Abbott kreeg er 1 procent bij.Woensdagavond nabeurs maakten American Express, Alcoa en Qualcomm resultaten bekend.American Express boekte in het tweede kwartaal een winstdaling op een licht gestegen omzet. Het creditcardbedrijf handhaafde zijn in april bij de rapportage over het eerste kwartaal uitgesproken verwachting van een winst per aandeel van 5,60 tot 5,80 dollar in 2017. In de elektronische handel voorbeurs zakte het aandeel American Express 1,7.Aluminiumproducent Alcoa zag de omzet stijgen en boekte weer zwarte winstcijfers. "Alcoa boekte een goede winst in het tweede kwartaal, met een sterke kasstroom", aldus CEO Roy Harvey in een toelichting op de kwartaalcijfers. Dit jaar zal het bedrijfsresultaat (EBITDA) exclusief eenmalige posten volgens Alcoa uitkomen op 2,1 miljard tot 2,2 miljard dollar. Aanvankelijk mikte de fabrikant op 2,1 miljard tot 2,3 miljard dollar. CEO Harvey waarschuwde voor hogere inkoopkosten. De koers verloor 3,6 procent.Qualcomm voldeed in het afgelopen kwartaal aan de eigen verwachtingen, nadat die eerder al neerwaarts werden bijgesteld. Bij een operationele winst van 0,8 miljard dollar behaalde Qualcomm een nettowinst van 0,9 miljard dollar. Dat was maar liefst 40 procent minder dan een jaar terug, toen de chipfabrikant 1,4 miljard dollar verdiende, maar wel 16 procent meer dan de nettowinst van 0,7 miljard dollar in het tweede kwartaal van dit jaar. Het aandeel Qualcomm daalde 2,1 procent.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,5 procent hoger op 2.473,83 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent tot 21.640,75 punten en de Nasdaq eindigde 0,6 procent hoger op 6.385,04 punten.