Damrak wisselend gesloten

Donderdag 20 juli 2017 18:09 Valutamarkten reageren op toelichting rentebesluit ECB(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Amsterdam zijn woensdag wisselend gesloten, nadat de Europese Centrale Bank zoals verwacht het rentetarief ongemoeid heeft gelaten. Wel zorgde de oplopende euro ervoor dat een deel van de winsten op de aandelenmarkten weer moest worden prijsgegeven.De AEX index steeg 0,4 procent tot 526,29 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,7 procent.Zoals verwacht liet de Europese Centrale Bank de rente ongemoeid. Daarbij bleef het belangrijkste rentetarief van de ECB staan op 0,00 procent, terwijl de depositorente 0,40 procent negatief bleef en de strafrente 0,25 procent. De maandelijkse obligatie opkopen ter waarde van 60 miljard euro bleven ook ongemoeid. Tot zeker december zal de ECB het programma handhaven "of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling", aldus de centrale bank.De toelichtende woorden van ECB-voorzitter Mario Draghi werden breed met enige verbazing ontvangen, omdat de markten een meer concrete duiding hadden verwacht over een eventuele aanpassing van het verruimingsbeleid via een aanpassing van de forward guidance.Tijdens de jaarlijkse ECB-bijeenkomst vorige maand leek Draghi de eerste aanzet te geven naar monetaire verkrapping, maar de ECB zei later dat de markt de woorden van de centrale bankier verkeerd had geïnterpreteerd. De woorden van Draghi zorgden toen voor een scherpe uitverkoop van Europees schuldpapier."Het rentebesluit zelf was niet onverwacht, maar de mildere toon van de toelichting dan bij een vorige gelegenheid was wel wat verrassend", zei beleggingsanalist Roy van Santen van Lynx. "Dat was ook terug te zien in de koers van de euro", voegde hij toe.De euro noteerde rond het verschijnen van het rentebesluit op 1,1500 dollar en zakte erna even onder dat niveau, om vervolgens tijdens de toelichting van ECB-voorzitter Mario Draghi op te lopen tot nipt boven de 1,1600 dollar. De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,642.Het consumentenvertrouwen in de eurozone verslechterde in juli, bleek donderdagmiddag uit voorlopige cijfers van de Europese Commissie. De index voor het consumentenvertrouwen bedroeg in juli -1,7, waar in juni nog -1,3 werd gemeten.Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat de investeringen in Nederland in mei flink zijn gestegen. Het volume van de investeringen in materiële vaste activa lag in mei 16,7 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In de voorafgaande maand daalden de investeringen nog met 1,5 procent. Verder daalde het aantal werklozen in Nederland in juni onder de 5 procent.Het consumentenvertrouwen verbeterde in juli eveneens. De vertrouwensindex steeg van 23 in juni naar 25 deze maand. Consumenten waren positiever over het economisch klimaat, maar dat leidde niet tot een toename in de koopbereidheid, aldus het CBS.Olie noteerde donderdagavond in het rood. Een augustus future West Texas Intermedia daalde 0,2 procent tot 47,01 dollar, terwijl een september-future Brent 0,1 procent lager bewoog op 49,67 dollar.Stijgers en dalersOp de AEX kleurden 7 van de 25 fondsen rood. Koploper was Galapagos met een plus van net geen 5 procent. Woensdag stond het aandeel nog onder druk, toen sterke onderzoeksresultaten van concurrent Vertex voor onzekerheid zorgden over de kansen voor de taaislijmbehandeling van Galapagos.NN Group won 1,7 procent, nadat de vorderingen van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen de verzekeraar werden afgewezen, zo maakte de verzekeraar woensdag nabeurs bekend. Volgens KBC Securities heeft NN daarmee een "erg positieve" uitspraak ontvangen, al is het nog te vroeg om te stellen dat de verzekeraar nu alle problemen achter zich kan laten. Woekerpolis.nl gaat tegen de uitspraak in beroep, terwijl er nog andere zaken in voorbereiding zijn.Indexzwaargewicht Unilever steeg 0,4 procent. De onderliggende groei van het Brits-Nederlandse concern steeg iets minder sterk dan voorzien, maar daar stond een verrassend goede ontwikkeling van de marge tegenover, bleek donderdag uit de kwartaalrapportage. "Een groeicijfer die we eerder gewend zijn bij Reckitt Benckiser dan bij Unilever", aldus analisten van Bernstein over de onderliggende margestijging van 1,8 procentpunt. Unilever rekent voor dit jaar als geheel ook op een hogere marge en het dividend werd opwaarts bijgesteld.Onderaan de hoofdindex stond ArcelorMittal met een verlies van bijna 2 procent en AkzoNobel stond daar met een min van 0,5 procent nog boven, nadat de Amerikaanse sectorgenoten PPG Industries en Sherwin-Williams omzetstijgingen rapporteerden. Beide Amerikaanse fondsen leverden evenwel stevig in.In de Midkap won TomTom 1,1 procent nadat de navigatiespecialist woensdag ook al met 9,3 procent steeg, na publicatie van de kwartaalcijfers. Voedingsmiddelenproducent Wessanen was de grootste stijger met een plus van 1,8 procent.Air France-KLM moest 8,3 procent aan beurswaarde prijsgeven. Volgens Van Santen van Lynx hebben de luchtvaartfondsen te maken met een koerscorrectie na de rally van de laatste maanden "Lufthansa stond ook tot 8 procent in de min en easyJet verloor zo'n 7 procent", zo lichtte hij toe.Sligro Food Group kreeg een min van 1,3 procent na de kwartaalrapportage. Het groothandels- en supermarktconcern uit Veghel heeft in het eerste halfjaar een hogere omzet gerealiseerd, en gaat voor zijn Emté-winkels op zoek naar een partner. Sligro verwacht bovendien dat de positieve ontwikkeling in de groei in de beide afzetmarkten van het bedrijf zal doorzetten. KBC Securities sprak van beter dan verwachte cijfers. Volgens analist Alan Vandenberghe is de negatieve koersreactie vooral te wijten aan het ontbreken van een concreet strategisch plan voor de kwakkelende Emté-winkels.Onder de kleinere fondsen won Kiadis Pharma 6,3 procent en Accell Group en Kendrion elk 2,5 procent. Acomo was de grootste daler met een verlies van 1,2 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het sluiten van de beurzen in Europa noteerden de indexen op Wall Street vlak tot licht lager. De S&P 500 stond 0,1 procent lager op 2.470,29 punten, Dow Jones index leverde 0,3 procent in en de Nasdaq stond vlak.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 20, 2017 12:09 ET (16:09 GMT)