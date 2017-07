Olie valt terug na top

Donderdag 20 juli 2017 21:14 Handelaren blijven bezorgd over Libië en Nigeria.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag lager gesloten, terugvallend nadat eerder op de dag nog het hoogste niveau in zes weken werd aangetikt, dankzij een sterkere dan verwachte daling van de olievoorraden. Handelaren bleven ongerust over een stijgende olieproductie in de VS, Libië en Nigeria, belangrijke vergadering van een aantal grote olieproducerende landen volgende week.De augustusfuture voor een West Texas Intermediate, die expireert bij de settlement donderdag, sloot 0,8 procent lager op 46,73 dollar op de New York Mercantile Exchange. De septemberfuture daalde 0,9 procent tot 46,88 dollar. Ook Brent-olie voor levering in september leverde 0,9 procent in, tot 49,25 dollar.Eerder op de dag werd de olieprijs nog opgestuwd tot het hoogste niveau in zes weken, dankzij drie weken van dalende Amerikaanse olievoorraden op rij.Woensdag sloten de oliefutures op het hoogste niveau sinds 6 juni, nadat de Energy Information Administration meldde dat de Amerikaanse olievoorraden in de afgelopen week sterker dan verwacht waren gedaald.Toch blijft de olieprijs nog ruim onder het niveau van 50 dollar, ongeacht de voorraadcijfers, zei analist Naeem Aslam van Think Markets UK. "Het overaanbod is nog steeds ten zeerste de focus", aldus Aslam. "Zo lang we dat niet betekenisvol zien afnemen, blijven de kansen gekeerd tegen een opwaartse beweging van de olieprijs."Behalve een aantrekkende productie in de VS zijn er zorgen over hogere productie in Libië en Nigeria, twee leden van OPEC die niet meedoen aan de productiebeperking van het oliekartel.Olieministers van OPEC-landen houden maandag in het Russische Sint-Petersburg hun maandelijkse vergadering om te beoordelen of alle landen zich houden aan de productiebeperkingen.Door: ABM Financial News.