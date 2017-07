Microsoft boekt meer winst

Donderdag 20 juli 2017 22:42 Aandeel stijgt nabeurs.(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft meer winst geboekt dan verwacht in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, bleek donderdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers.Het softwarebedrijf boekte een nettowinst van 6,5 miljard dollar, of 83 cent per aandeel, op een omzet van 23,3 miljard. Na aanpassing voor uitgestelde omzet en andere effecten claimde het bedrijf een winst van 98 dollarcent per aandeel bij een omzet van 24,7 miljard dollar.Dat is meer dan de 0,71 dollar per aandeel winst waar analisten gemiddeld op rekenden. De omzet werd vooraf geraamd op 24,3 miljard dollar.Het aandeel steeg donderdag in de handel nabeurs met zo'n 2 procent, nadat het tijdens de reguliere handel al op een record van 74,22 dollar sloot.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 20, 2017 16:42 ET (20:42 GMT)