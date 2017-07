Lagere start Wall Street voorzien

Vrijdag 21 juli 2017 13:33 Focus op bedrijfsresultaten bij gebrek aan economisch nieuws.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet, volgend op resultaten van bedrijven zoals General Electric en Honeywell. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood.Een recordreeks voor technologie-index staat daarmee op het spel, nadat de andere twee grote indices donderdag al lager eindigden. De Nasdaq Composite index sloot donderdag voor de tiende dag op rij hoger en kon daarmee het 41ste recordslot laten aantekenen.Er staan geen Amerikaanse economische cijfers op het programma, zodat de aandacht zich zal richten op de bedrijfsresultaten.Olie noteerde vrijdag in het groen. Een september-future West Texas Intermediate steeg 0,4 procent tot 47,11 dollar, terwijl een september-future Brent 4 procent duurder werd op 49,52 dollar. Later op de dag volgens cijfers over het aantal werkende boorplatforms in de VS.De euro/dollar noteerde op 1,1650, opnieuw hoger nadat de markten het toegeeflijke commentaar van ECB-president Mario Draghi over monetair beleid negeerde. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1630 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1628 op de borden.BedrijfsnieuwsColgate-Palmolive, General Electric, Honeywell en Schlumberger publiceren vrijdag hun tweedekwartaalcijfers.General Electric won in de handel voorbeurs 1,8 procent, nadat het bedrijf donderdag 0,9 procent inleverde. Het conglomeraat boekte een winst van 1,2 miljard dollar of 13 dollarcent per aandeel in het tweede kwartaal, op een omzet van 29,6 miljard dollar. Analisten rekenden op een winst per aandeel van 0,25 dollar. Voor het hele jaar rekent GE op een aangepaste winst van 1,60 tot 1,70 dollar per aandeel.Het concern zag de kasstroom herstellen en is op koers voor het plan om 1 miljard dollar aan kosten te besparen. Voor dit jaar staat een aandeleninkoop van 11 miljard tot 13 miljard dollar op het programma. Bovendien wil het conglomeraat voor 8 miljard dollar aan dividend uitkeren.Colgate-Palmolive kroop 0,7 procent omhoog voorbeurs, na een dagverlies van 0,5 procent donderdag. Analisten rekenen op 0,72 dollar winst per aandeel.Honeywell won 1,1 procent in de handel voorbeurs, nadat het bedrijf donderdag 0,9 procent verloor. Het bedrijf boekte een winst van 1,80 dollar per aandeel, licht hoger dan de 1,78 dollar waar analisten op rekenden. De leverancier van controlesystemen verhoogde zijn omzetverwachting tot tot 39,3 miljard à 40,0 miljard dollar.Aandelen Microsoft zullen naar verwachting op het hoogste niveau ooit openen, nadat de softwarereus donderdag beter dan verwachte resultaten publiceerde. De winst in de handel nabeurs donderdag is donderdagochtend weer grotendeels verdampt.Schlumberger stond 0,4 procent hoger, herstellend van een klein verlies donderdag. De dienstverlener aan de olie-industrie boekte een omzet in Noord-Amerika van 2,2 miljard dollar, 27 procent meer dan een jaar eerder. Wereldwijd daalde de omzet met 4 procent. Het bedrijf boekte een nettoverlies per aandeel van 5 dollarcent.EBay verloor 3,6 procent in de handel voorbeurs nadat de internetmarktplaats donderdagavond winst en omzetcijfers rapporteerde die voldeden aan de marktverwachting. De nettowinst kelderde door een eenmalige fiscale last. De winstverwachting voor 2017 kwam overeen met de analistenconsensus.Visa stond 0,1 procent lager na meevallende resultaten donderdag nabeurs. De winst van 86 dollarcent over het afgelopen kwartaal overtrof de analistenverwachting van 81 cent, evenals de omzet.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,02 procent lager op 2.473,45 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 21.611,78 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 6.390,00 punten.