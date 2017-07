Siemens en Bombardier gaan mogelijk samen treinen bouwen

Vrijdag 21 juli 2017 20:05 Hopen met joint ventures Chinese concurrentie het hoofd te bieden(ABM FN-Dow Jones) Het Duitse Siemens en het Canadese Bombardier voeren vergevorderde gesprekken om hun activiteiten op het gebied van treinbouw samen te voegen in de hoop zo de concurrentie in China het hoofd te bieden. Dit meldde The Wall Street Journal vrijdag op basis van bronnen.De twee joint ventures zouden goed zijn voor circa 15 miljard dollar aan totale omzet.De activiteiten zouden worden ondergebracht in twee aparte joint ventures; één voor spoorbeveiligingssystemen, die gerund zal worden door Siemens en één voor de bouw van treinen, waarvan Bombardier de meerderheid in handen krijgt.Een woordvoerder van Siemens wilde geen commentaar geven op het nieuws. Volgens een van de bronnen zouden de gesprekken op zijn vroegst volgende maand afgerond kunnen worden.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999