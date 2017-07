Olieprijs weer onder druk

Vrijdag 21 juli 2017 21:12 Focus op bijeenkomst OPEC in Sint Petersburg.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs stond vrijdag onder druk vanwege hernieuwde zorgen over de hoge mondiale voorraden. Een vat West Texas Intermediate verloor 2,5 procent op een settlementprijs van 45,77 dollar.Uit cijfers van olietankerbedrijf Petro-Logistics bleek dat de OPEC in juli circa 33 miljoen per dag produceerde, wat er bijna 150.000 meer zijn dan in juni. Hierdoor neemt de twijfel weer toe over de effectiviteit van de productiedeal van het kartel en een aantal olieproducenten daarbuiten."De markt is bang dat de deal uit elkaar valt", stelde marktstrateeg Bill Baruch van iiTrader.De data kwamen voorafgaand aan een bijeenkomst van afgevaardigden van de OPEC en landen buiten het kartel in het Russische Sint Petersburg. Daar wordt naar verwachting gesproken over het eventueel schrappen van de vrijstelling die Nigeria en Libië tot nu toe kregen. Maar de markt twijfelt of de bijeenkomst wel iets op gaat leveren."Langzaam sluipt de gedachte erin dat de markt toch niet in balans zal raken omdat er vanuit Saoedi-Arabië, Rusland en de OPEC maar weinig signalen komen dat ze bereid zijn om meer te doen om dit te bereiken", aldus marktstrateeg Bart Melek van TD Securities.Naast het gebrek aan vertrouwen in de OPEC deal, maken beleggers zich ook zorgen over de toegenomen Amerikaanse schalie productie. Uit het wekelijkse rapport van oliedienstverlener Baker Hughes bleek vrijdag dat het aantal actieve boortorens in Amerika vorige week fractioneel is gedaald. Ten opzichte van een jaar geleden boren echter ruim 300 meer platforms naar olie.