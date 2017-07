Damrak start vlak aan bomvolle handelsweek

Maandag 24 juli 2017 08:28 Philips en BinckBank rapporteerden cijfers.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een vrijwel vlakke opening tegemoet bij aanvang van de drukste week van het kwartaalcijferseizoen.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent. Afgelopen week startte de hoofdgraadmeter van het Damrak nog voortvarend aan de handelsweek, maar vrees voor monetaire verkrapping door de Europese Centrale Bank gooide roet in het eten en op weekbasis resteerde een plusje van slechts 0,2 procent op 522,22 punten.Donderdag sprak voorzitter Mario Draghi van de ECB bij de toelichting van het rentebesluit over de lage inflatie als voornaamste reden voor het huidige stimuleringsbeleid. Ondanks de voorzichtige woorden van Draghi reageerden met name de valutamarkten fel. De euro koerste naar het hoogste niveau ten opzichte van de dollar in anderhalf jaar tijd, hetgeen slecht nieuws is voor op export gerichte Europese ondernemingen. Vanochtend stond er een stand van 1,1672 op de borden, ten opzichte van een stand van 1,1459 voor het muntpaar begin vorig week. Niet alleen het vooruitzicht van monetaire verkrapping sterkte de Europese munt, maar ook de politieke problemen rond president Donald Trump zetten de greenback aan de andere kant extra onder druk.De geloofwaardigheid van 'The Donald' stond afgelopen week op het spel door met name zijn onvermogen om een meerderheid te mobiliseren om Obamacare te vervangen in het door Republikeinen gedomineerde Congres. Hiermee lijkt zijn voornaamste verkiezingsbelofte voorlopig in rook te zijn opgegaan. Amerikaanse beleggers kijken momenteel echter met name naar de bedrijfscijfers en die overtreffen over het algemeen de verwachtingen, waardoor afgelopen week weer meerdere records werden aangescherpt. Vrijdag deed Wall Street evenwel een stapje terug na met name een outlook verlaging van General Electric. Het aandeel daalde 3,2 procent.Amerikaanse beleggers kunnen deze week weer hun hart ophalen met het vooruitzicht van een stroom aan bedrijfscijfers. Onder meer Facebook, Intel, Google-moeder Alphabet, Exxon Mobil, Amazon en Boeing geven kwartaalrapportages vrij.Op het Damrak kijken beleggers uit naar cijfers van onder meer Royal Dutch Shell en Randstad. Tot nu toe is op Beursplein 5 sprake van een wisselvallig cijferseizoen. Hoofdaandelen ASML en Unilever en Midkapper TomTom zagen hun prestaties in het tweede kwartaal beloond met winst, of zoals in het geval van ASML en TomTom met heel stevige winsten. Daar stonden echter onder meer Philips Lighting en Accell Group tegenover met forse koersdalingen.Op macro-economisch vlak staat er deze week opnieuw een rentebesluit gepland, ditmaal van de Amerikaanse Federal Reserve, maar een renteverhoging wordt deze keer niet voorzien. Wel zal de toelichting zoals gewoonlijk nauwkeurig worden nageplozen op eventuele verwijzingen naar een volgende renteverhoging later dit jaar.Olie weer onder drukDe olieprijs stond vrijdag onder druk vanwege hernieuwde zorgen over de hoge mondiale voorraden. Een vat West Texas Intermediate verloor 2,5 procent op een settlementprijs van 45,77 dollar. Uit cijfers van olietankerbedrijf Petro-Logistics bleek dat de OPEC in juli circa 33 miljoen vaten per dag produceerde, een stijging van bijna 150.000 ten opzichte van juni. Hierdoor neemt de twijfel weer toe over de effectiviteit van de productiedeal van het kartel en een aantal olieproducenten daarbuiten. "De markt is bang dat de deal uit elkaar valt", stelde marktstrateeg Bill Baruch van iiTrader.Maandag draait voor de oliemarkt om een OPEC-bijeenkomst in Sint Petersburg. Hoog op de agenda staat een evaluatie van de in mei gesloten productiedeal.De Aziatische beurzen lieten van ochtend een verdeeld beeld zien, waarbij met name export gerelateerde waarden van de hand werden gedaan door de aanhoudende daling van de dollar. De dollar noteerde vanochtend ten opzichte van de yen op 111,03. Twee weken terug stond er nog een stand van 114,00 op de borden. De Nikkei index in Tokio daalde ruim een half procent, net als de beurs in Australië. De Chinese beurzen wonnen juist een half procent.Uit de Japanse inkoopmanagersindex voor de industrie bleek maandagochtend een lichte daling in juli, hoewel de index met 52,2 ruim boven de grens van 50 bleef die groei impliceert. Later op de ochtend staan ook Europese inkoopmanagersindexen op de rol.BedrijfsnieuwsIn het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4.294 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 4.372 miljoen euro. De vergelijkbare omzetgroei kwam uit op 4 procent, terwijl er door de markt werd gerekend op een groei van 4,1 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITA) steeg daarnaast van 383 miljoen naar 439 miljoen euro, waar de consensus ook op 439 miljoen euro lag. Als gevolg steeg de aangepaste EBITA-marge op jaarbasis van 9,3 naar 10,2 procent.BinckBank boekte in het tweede kwartaal minder winst, door een tegenvallend aantal transacties op de toch al weinig volatiele financiële markten, en verlaagde zoals verwacht het tussentijdse dividend. De aangepaste nettowinst daalde van 7,7 miljoen euro een jaar eerder tot 7,3 miljoen. Dat was iets meer dan de 7,0 miljoen euro waar analisten vooraf op rekenden.Rekende Gemalto drie maanden geleden nog op een operationele winst van tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro in de tweede helft van 2017, sprak het concern vrijdag nabeurs de verwachting uit dat die winst uitkomt in een bandbreedte van tussen de 200 miljoen en 230 miljoen euro. Société Générale zette het aandeel maandag op de verkooplijst en verlaagde het koersdoel van 60,00 naar 48,00 euro. Volgens Société Générale kampt Gemalto met structurele risico's voor het bedrijfsmodel. Ook wordt geen herstel van de winstgevendheid voorzien voor 2018.De Vereniging van Effectenbezitters vroeg SBM Offshore om uitleg vanwege de verkoop van FPSO Turritella aan Royal Dutch Shell. De verkoop kwam volgens de VEB als een verrassing. Het jaarverslag en de kwartaalrapportages van SBM Offshore melden namelijk niets over het bestaan van een dergelijke optie.Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor Philips Lighting van 30,00 naar 31,50 euro met een ongewijzigd Gelijkgewogen advies. 