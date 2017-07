'Wall Street begint drukke week iets lager'

Maandag 24 juli 2017 14:35

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York gaan maandag naar verwachting licht lager aan een zeer drukke week beginnen, met veel kwartaalresultaten van toonaangevende bedrijven en een tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Zo kwamen voor opening resultaten naar buiten van speelgoedmaker Hasbro, oliedienstverlener Halliburton en uitzender Manpower. Na het slot publiceert Alphabet, het moederconcern van Google, resultaten. Later deze week maken grote bedrijven als Intel, Facebook, Amazon, McDonald's, Caterpillar en ExxonMobil cijfers bekend.

Verder kauwen beleggers op Wall Street na op een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de Amerikaanse economie. Het IMF verlaagde zijn groeiverwachtingen voor de grootste economie ter wereld voor 2017 en 2018. Het fonds stelde er niet langer vanuit te gaan dat de Amerikaanse economie op korte termijn profiteert van het beleid van president Donald Trump.

Beleidsbesluit Fed

De Fed maakt woensdag zijn beleidsbesluit bekend. De verwachting is dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rentetarieven ongewijzigd laat. Beleggers zullen vooral uitkijken naar de toelichting op het rentebesluit voor hints over toekomstige stappen en de aangekondigde afbouw van zijn balans.

Op macro-economisch gebied staan er maandag gegevens op de rol over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie van marktonderzoeker Markit en de verkoop van bestaande woningen in de VS. Later deze week komt informatie over onder meer de Amerikaanse huizenprijzen, het consumentenvertrouwen en een voorlopige raming over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal.

Overnamenieuws

Daarnaast is er nog wat overnamenieuws. De leverancier van online gezondheidszorginformatie WebMD Health wordt voor 2,8 miljard dollar overgenomen door investeringsmaatschappij KKR. WebMD had zichzelf te koop gezet.

De Dow-Jonesindex verloor vrijdag 0,2 procent op 21.580,07 punten. De brede S&P 500 eindigde een fractie lager op 2472,54 punten en de technologiebeurs Nasdaq kwam ook nipt onder de slotstand van een dag eerder uit op, op 6387,75 punten.