Bestaande woningverkopen Amerika gedaald

Maandag 24 juli 2017 16:22 Afname met 1,8 procent in juni.(ABM FN-Dow Jones) De bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in juni gedaald, na een stijging een maand eerder. Dit maakte The National Association of Realtors maandag bekend.De verkoop van bestaande woningen nam ten opzichte van mei met 1,8 procent af tot een geannualiseerd aantal van 5,52 miljoen stuks. Er werd door economen gerekend op een 5,56 miljoen stuks.Op jaarbasis stegen de bestaande woningverkopen in juni met 0,7 procent. Gemiddeld werd in juni 6,5 procent meer betaald voor een woning op jaarbasis, met een prijs van 263.800 dollar.Door: ABM Financial News.