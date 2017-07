Wall Street beweegt richting verdeeld slot

Maandag 24 juli 2017 21:44 Markt kijkt uit naar start tweedaagse beleidsvergadering FOMC.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen maandag af op een verdeeld slot. De toonaangevende S&P 500 index noteerde vlak op 2.472,11 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 21.542,61 punten en de Nasdaq noteerde pakweg een half uur voor de slotbel 0,4 procent hoger op 6.412,47 punten."Het sentiment werd bepaald door de lagere beurzen in Azië en Europa", zei marktanalist Joshua Mahony van IG. Lagere Duitse en Britse beurzen zijn voor handelaren moeilijk te negeren", voegde hij toe."De afgelopen 11 dagen handelt de Dow binnen een bandbreedte van 220 punten, wat samenvalt met het Amerikaans cijferseizoen. De recente consolidatie lijkt een erkenning te zijn van een focusverschuiving van centrale banken, naar sectorspecifieke kwesties in de Verenigde Staten", aldus Mahony.Daarnaast volgt de markt met argusogen de politieke ontwikkeling in Washington, nadat de Republikeinen vorige week werden gedwongen de nieuwe zorgwet ter vervanging van Obamacare te herroepen en aan te passen vanwege een gebrek aan steun. Trump's onvermogen om voldoende steun te vergaren voor zijn zorgwet vergroot de twijfel over de vraag of hij in staat zal zijn zijn belastinghervormingen erdoor te krijgen.Dinsdag start de Federal Open Market Committee aan zijn tweedaagse beleidsvergadering, die woensdag afgesloten zal worden met het rentebesluit. Marktvolgers voorzien geen beleidswijzigingen van de centrale bank.Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de groei van de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in juli verder is aangetrokken. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 52,0 in juni naar 53,2 in juli, het hoogte niveau in vier maanden. De index voor de dienstensector maakte een pas op de plaats op 54,2. Hiermee kwam de samengestelde inkoopmanagersindex in juli uit op 54,2, tegenover 53,9 in juni.De bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in juni gedaald net 1,8 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Op jaarbasis stegen de bestaande woningverkopen in juni met 0,7 procent.De september-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,57 dollar, ofwel 1,3 procent hoger op 46,34 dollar, nadat Saoedi Arabië meldde de export in augustus te beperken tot 6,6 miljoen vaten per dag. Nigeria meldde de output te beperken tot 1,8 miljoen vaten per dag. Het West-Afrikaanse land is vrijgesteld van het productieverlagingsakkoord.De euro/dollar noteerde op 1,1646. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1654 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1672 op de borden.Dinsdag staan op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd in de Verenigde Staten. Voorbeurs verschijnt de huizenprijzenindex van S&P Case-Shiller van mei, gevolgd door het consumentenvertrouwen over juli.BedrijfsnieuwsWebMD Health steeg 19,7 procent, nadat de handel in het aandeel eerder stil werd gelegd, vanwege het nieuws dat KKR & Co het concern overneemt voor 2,8 miljard dollar, ofwel 66,50 dollar per aandeel.Manpower verloor 9,0 procent lager. Hoewel de winst over het tweede kwartaal hoger uitkwam dan verwacht daalde de omzet in de Verenigde Staten met 7,4 procent.Halliburton verloor 4,8 procent, hoewel de oliedienstverlener een beter dan verwachte winst en omzet rapporteerde.Speelgoedproducent Hasbro verloor 9,5 procent, na teleurstellende resultaten en VFC won/verloor xxx procent, nadat het concern zijn outlook voor het hele boekjaar opwaarts bijstelde.Hibbet Sports daalde 31,7 procent, nadat de sportretailer waarschuwde voor een lagere identieke omzet in het tweede kwartaal.De moedermaatschappij van Google, Alphabet, komt nabeurs met kwartaalcijfers en noteerde in aanloop naar de publicatie 0,7 procent hoger.