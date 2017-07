Damrak start in het groen

Dinsdag 25 juli 2017 08:28 Cijfers van onder meer AkzoNobel en Randstad.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Wall Street bleef maandagavond dichtbij huis en ook de bewegingen op de Aziatische beurzen vanochtend zijn bescheiden.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Maandag startte de hoofdgraadmeter van het Damrak de handelsweek nog nipt in het rood op 521,65 punten, ondanks positief ontvangen cijfers van Philips.Wall Street kwam maandag niet echt in beweging in aanloop naar de start van de beleidsvergadering van de Federal Open Market Committee, die woensdag afgesloten zal worden met het rentebesluit. Marktvolgers voorzien geen beleidswijzigingen van de centrale bank."De afgelopen 11 dagen handelt de Dow Jones index binnen een bandbreedte van 220 punten [circa 1 procent], wat samenvalt met het Amerikaans cijferseizoen. De recente consolidatie lijkt een erkenning te zijn van een focusverschuiving van centrale banken, naar sectorspecifieke kwesties in de Verenigde Staten", merkte marktanalist Joshua Mahony van IG op.Het Amerikaanse uitzendbedrijf ManpowerGroup maakte maandag bekend in het tweede kwartaal van dit jaar zowel de omzet als de winstgevendheid licht te hebben zien oplopen. De cijfers van het bedrijf met een stevige blootstelling in Europa, en die na Adecco en Randstad 's werelds grootste uitzender is, voldeden evenwel niet aan de verwachtingen van beleggers en het aandeel daalde maar liefst 9 procent. Randstad publiceerde vanochtend eveneens cijfers.Alphabet, moederbedrijf van Google en na Apple het naar beurswaarde gemeten duurste bedrijf in de wereld, maakte maandag nabeurs bekend in het afgelopen kwartaal het bedrijfsresultaat onder druk te hebben zien staan, ondanks een hogere omzet. Alphabet boekte in het tweede kwartaal een bedrijfsresultaat van 4,1 miljard dollar, versus 6,0 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 3,5 miljard dollar, in vergelijking tot 4,9 miljard dollar een jaar eerder. Het resultaat werd gedrukt door een boete van de Europese Commissie van 2,7 miljard dollar. De omzet steeg daarentegen van 21,5 miljard dollar vorig jaar tot 26,0 miljard dollar het afgelopen kwartaal. In de elektronische handel nabeurs gaf het aandeel drie procent prijs.Op het overnamevlak meldde Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR & Co) zich weer eens aan het front. De investeringsmaatschappij uit New York bleek bereid te zijn om 2,8 miljard dollar neer te leggen voor WebMD, een leverancier van medische- en gezondheidsinformatie.De olieprijs veerde op en de september-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,57 dollar, ofwel 1,3 procent hoger op 46,34 dollar. De euro/dollar noteerde daarnaast vanochtend op 1,1657, ten opzichte van een stand van 1,1645 bij het sluiten van de Europese beurzen.Aziatische beleggers waren vanochtend niet geïnspireerd en de beurzen in China en Japan noteerden vrijwel onveranderd. Alleen de beurs in Australië was een opvallende uitschieter met een stijging van ongeveer een procent.Naast een aanhoudende stroom aan bedrijfscijfers, van onder meer General Motors, McDonalds en Facebook, kijken beleggers vandaag uit naar cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de S&P Case-Shiller huizenprijzenindex.BedrijfsnieuwsRandstad behaalde in het tweede kwartaal van 2017 meer groei behaald dan voorzien dankzij vooral goede prestaties in Europa. In het tweede kwartaal nam de omzet met bijna 15 procent toe van 5.108 miljoen naar 5.866 miljoen euro. Analisten raamden de omzet voorafgaand aan de cijfers op 5.781 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBITA) voor eenmalige posten steeg van 240 naar 262 miljoen euro. Daarmee steeg de marge op kwartaalbasis van 3,8 naar 4,5 procent. Analisten hadden gerekend op een bedrijfsresultaat van 257 miljoen euro met een EBITA-marge van 4,4 procent.De kwartaalomzet van AkzoNobel steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 2 procent naar 3,785 miljard euro. Het operationeel resultaat voor rente en belastingen (EBIT) nam met 6 procent af tot 461 miljoen euro en de nettowinst daalde 4 procent tot 301 miljoen euro.Achttien door Vara Research geraadpleegde analisten hadden gemiddeld een 5,8 procent hogere kwartaalomzet van 3,924 miljard euro en een 0,9 procent hoger operationeel resultaat (EBIT) voor incidentele posten van 495,2 miljoen euro voorzien.De netto huurinkomsten van het Frans-Nederlandse vastgoedfonds Unibail-Rodamco stegen in de eerste zes maanden van 2017 met 1,7 procent van 781 miljoen euro in de eerste helft van 2016 naar 794 miljoen euro het afgelopen halfjaar. Op identieke basis stegen de inkomsten met 3,7 procent. Dit resulteerde in een terugkerend nettoresultaat van 614 miljoen euro, een stijging van 6,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder toen het vastgoedfonds een resultaat rapporteerde van 575 miljoen euro.De omzet van de producent van biologische en natuurlijke voeding Wessanen steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 12,7 procent naar 160,8 miljoen euro, waar analist Robert Jan Vos van ABN AMRO vooraf rekende op 161,6 miljoen euro. Met de eigen merken werd een omzetgroei gerealiseerd van 6,5 procent. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat (EBITE) steeg met 0,7 miljoen naar 11,6 miljoen euro. Dit resultaat bleef onder de raming van 13,2 miljoen euro van ABN AMRO.Het vastgoedfonds NSI boekte in de eerste helft van het jaar een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten verschoond van kosten, van 24,2 miljoen euro, tegen 19,8 miljoen euro in dezelfde periode in 2016. Het indirecte resultaat, waarin de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed zijn meegenomen, verbeterde op jaarbasis van circa 9,1 miljoen euro negatief in het eerste halfjaar van 2016 naar 13,4 miljoen euro positief in de eerste zes maanden van dit jaar.NSI maakte daarnaast bekend een kantoorgebouw te hebben gekocht op het Bio Science Park aan de Archimedeslaan 6 in Leiden voor een bedrag van 17,5 miljoen euro.Wereldhave zag de resultaten in de eerste zes maanden van het jaar aantrekken. Het directe resultaat daalde licht, maar de flinke verbetering van het indirecte resultaat betekende dat het totale resultaat steeg van 9,6 miljoen naar 74,2 miljoen euro. De bandbreedte voor de outlook van de winst per aandeel werd iets naar beneden aangepast.De nettowinst van de analist van oliereserves Core Laboratories steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 16,6 miljoen naar 22,7 miljoen dollar, of 0,51 per aandeel. Voor het tweede kwartaal rekende het bedrijf op een winst per aandeel van 0,48 tot 0,52 dollar. De omzet van 163,9 miljoen dollar bleef evenwel onder de afgegeven verwachting van 165 miljoen tot 170 miljoen dollar.Intertrust heeft in het tweede kwartaal de omzet zien krimpen en verlaagde de groei- en winstramingen voor 2017 vooral als gevolg van enkele bijzondere lasten voor IT-kosten en juridische claims. Voor heel 2017 rekent Intertrust nu op een onderliggende omzetgroei van tenminste 3,5 procent, in plaats van de eerder geraamde 4 tot 5 procent. De aangepaste EBITA-marge wordt geraamd op 37,5 tot 38,5 procent, in plaats van 39,9 procent, voor het hele jaar.Refresco maakte vanochtend bekend de bottling-activiteiten van het Amerikaanse Cott's over te nemen voor omgerekend 1,1 miljard euro.Lavide gaat zelf activiteiten ontplooien in combinatie met een overname en kiest voor kinderopvang. 