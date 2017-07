Outokumpu verrast niet na winstwaarschuwing

Dinsdag 25 juli 2017 11:34 Kwartaalresultaten wel fors gestegen op jaarbasis.(ABM FN-Dow Jones) De Finse producent van roestvast staal Outokumpu heeft in het tweede kwartaal meer winst gemaakt, maar zoals reeds gewaarschuwd wel minder dan aanvankelijk voorzien. Dit bleek dinsdag uit kwartaalcijfers van de de sectorgenoot van Aperam.Bij een omzet van 1,7 miljard euro, ruim meer dan de 1,4 miljard euro een jaar eerder, behaalde Outokumpu een EBITDA van 209 miljoen euro. Aangepast was dit 199 miljoen euro.Daarmee waren de cijfers in lijn met de recente winstwaarschuwing, waarin de fabrikant waarschuwde voor een aangepaste EBITDA van ongeveer 200 miljoen euro. Voor deze waarschuwing mikte Outokumpu nog op een iets lager bedrijfsresultaat dan in het eerste kwartaal van dit jaar, toen dit 294 miljoen euro was. In het tweede kwartaal van 2016 behaalde de onderneming een aangepast EBITDA van 66 miljoen euro.De resultaten, zo liet Outokumpu al weten bij de winstwaarschuwing, stonden afgelopen kwartaal onder druk door een lagere productie van ferrochroom doordat onderhoud langer duurde dan voorzien. Ook ondervond de fabrikant de nadelige gevolgen van lagere grondstofprijzen.De nettowinst van Outokumpu verbeterde op jaarbasis van een verlies van 20 miljoen euro naar een winst van 109 miljoen euro.Het rendement op het ingezette kapitaal (ROCE) steeg van 6,2 naar 13,2 procent.OutlookOndanks de eerdere winstwaarschuwing herhaalde Outokumpu te verwachten dat de onderliggende "gezonde" vraag naar roestvast staal zal aanhouden.Voor het lopende derde kwartaal mikt Outokumpu op een "significant" lagere aangepaste EBITDA op kwartaalbasis.Het aandeel Outokumpu daalde dinsdag 2,8 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 05:34 ET (09:34 GMT)