Supervalu boekt lager resultaat

Dinsdag 25 juli 2017 13:13 Omzet wel gestegen.(ABM FN-Dow Jones) Supervalu heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar een lager operationeel resultaat geboekt op een hogere omzet. Dit maakte het Amerikaanse groothandels- en supermarktconcern dinsdag voorbeurs bekend over het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 17 juni 2017.Volgens CEO Mark Gross tonen de cijfers over het afgelopen kwartaal dat het bedrijf in staat is om zijn strategie om de groothandelsdivisie te vergroten te realiseren. Daarnaast meldde de bestuurder dat de overname van Unified Grocers net na afsluiting van het eerste kwartaal is afgerond en dat inmiddels is begonnen aan de integratie van de twee bedrijven. In de publicatie van de fiscale tweedekwartaalcijfers zullen de resultaten van Unified Grocers opgenomen zijn, zei hij.Het aangepast resultaat uit voorgezette activiteiten bedroeg 0,09 dollar per aandeel.Het operationeel resultaat daalde van 89 miljoen dollar vorig jaar naar 67 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Onder de streep resteerde een nettowinst van 11 miljoen dollar, in vergelijking tot 46 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.De omzet steeg van 3,8 miljard dollar naar 4,0 miljard dollar.OutlookVoor het hele boekjaar voorziet Supervalu een nettowinst uit voorgezette activiteiten variërend van 51 tot 70 miljoen dollar. Het aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA), inclusief de bijdrage van Unified Grocers, zal naar verwachting 475 - 495 miljoen dollar bedragen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 07:13 ET (11:13 GMT)