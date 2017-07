McDonald's boekt hoger bedrijfsresultaat

Dinsdag 25 juli 2017 14:47 Identieke omzet Verenigde Staten stijgt met 3,9 procent.(ABM FN-Dow Jones) McDonald's heeft in het tweede kwartaal een hoger operationeel resultaat geboekt op een licht lagere omzet. Dit bleek dinsdag voorbeurs tijdens de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal van de hamburgerketen.CEO Steve Easterbrook benadrukte dat het concern het afgelopen kwartaal zijn sterkste vergelijkbare omzet en het grootste aantal bezoekers in vijf jaar heeft gerealiseerd. De bestuurder meldde tevens zich te focussen op groeiversnellers in de toekomst, waaronder digitale diensten en bezorging.McDonald's boekte in het tweede kwartaal een operationeel resultaat van 2,3 miljard dollar, in vergelijking tot 1,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 1,4 miljard dollar, versus 1,1 miljard dollar een jaar eerder.De aangepaste winst per aandeel steeg van 1,25 dollar vorig jaar naar 1,70 dollar het afgelopen kwartaal.De omzet daalde van 6,3 miljard dollar vorig jaar naar 6,0 miljard dollar het afgelopen kwartaal. De wereldwijde identieke omzet steeg daarentegen 6,6 procent. In thuismarkt de Verenigde Staten steeg de identieke omzet in het tweede kwartaal met 3,9 procent. Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een stijging van 2,9 procent.Analisten rekenden op een winst per aandeel van 1,62 dollar op een omzet van 6,0 miljard dollar.Het aandeel noteerde in de elektronische handel voorbeurs 3,0 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 08:47 ET (12:47 GMT)