'Cijfergolf overspoelt Wall Street'

Dinsdag 25 juli 2017 14:43

NEW YORK (ANP) - Beleggers op de beurzen in New York krijgen woensdag een ware vloedgolf aan bedrijfsresultaten over zich heen, van bekende namen zoals fastfoodketen McDonald's, autofabrikant General Motors (GM), machinebouwer Caterpillar en chemiereus DuPont. Google-moederconcern Alphabet lijkt een lagere opening te krijgen na een forse winstdaling in de afgelopen periode.

Verder wordt door de financiële markten gekeken naar de Federal Reserve die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De Amerikaanse centrale bank komt woensdag met zijn rentebesluit. Er wordt niet verwacht dat er een verandering van het beleid bekendgemaakt zal worden.

Alpahabet opende maandag nabeurs de boeken. De megaboete die Brussel onlangs oplegde aan Google drukt zwaar op de resultaten van de internetreus. Alphabet zag daardoor de winst dalen naar 3,5 miljard dollar, tegen bijna 4,9 miljard dollar een jaar eerder. Verder had het bedrijf te maken met hogere kosten.

Koerssprong Caterpillar

Caterpillar lijkt een opvallende koerssprong te gaan maken na beter dan verwachte cijfers en een verhoging van de jaarverwachtingen. Ook de cijfers van McDonald's en GM waren beter dan gedacht.

Andere grote bedrijven die inzage gaven in de prestaties waren onder meer industrieel conglomeraat 3M, technologiebedrijf United Technologies, farmaceut Eli Lilly, luierproducent Kimberly-Clark, mijnbouwer Freeport-McMoran en biotechnoloog Biogen. Na het slot komen onder meer telecomconcern AT&T, chipbedrijf AMD en restaurantketen Chipotle Mexican Grill met kwartaalberichten.

Michael Kors

Verder staat het Amerikaanse modebedrijf Michael Kors in de belangstelling. Die neemt voor 1,2 miljard dollar de Britse maker van dure schoenen en modeaccessoires Jimmy Choo over. Het aandeel Michael Kors staat voor een positieve opening.

Aan het macro-economische front worden gegevens gemeld over de Amerikaanse huizenprijzen en het consumentenvertrouwen in de VS door onderzoeksbureau Conference Board.

De beurzen in New York lieten maandag aan het slot een gemengd beeld zien. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 21.513,17 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent naar 2469,91 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent op 6410,81 punten.