Amerikaans consumentenvertrouwen stijgt

Dinsdag 25 juli 2017 16:26 Ook verwachtingen komend half jaar verbeterd.(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in juli gestegen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van The Conference Board.De index voor het consumentenvertrouwen verbeterde van 117,3 in juni naar 121,1 in juli.De deelindicator voor de economische verwachtingen voor het komend halfjaar verbeterde op maandbasis van 99,6 naar 103,3.De subindex voor de huidige omstandigheden steeg ook ten opzichte van juni van 143,9 naar 147,8."Het vertrouwen is in juli gestegen na een marginale daling in juni", zei The Conference Board in een toelichting. "De beoordeling van consumenten van de huidige omstandigheden bleef op zijn hoogste niveau in zestien jaar, terwijl de verwachtingen voor de korte termijn iets verbeterden na de afkoeling van vorige maand."Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 10:26 ET (14:26 GMT)