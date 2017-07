Olieprijs sluit hoger

Dinsdag 25 juli 2017 21:08 Optimisme van dag eerder houdt aan.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag hoger gesloten. De september-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 1,55 dollar hoger, of 3,3 procent, op 47,89 dollar.Het is de tweede dag op rij dat olie duurder werd. Oliehandelaren werden gerustgesteld door de pogingen van oliekartel OPEC om de voorraden te beperken, terwijl er ook tekenen waren van een afnemende productie in Amerika.Tijdens een bijeenkomst van de Organisatie van olie-exporterende landen op maandag in Sint Petersburg wees Saoedi-Arabië andere landen uit het kartel erop dat ze zich moeten houden aan de afspraken om de productie te beperken. Saoedi-Arabië zei ook van plan te zijn om zijn export van olie te beperken tot 6,6 miljoen vaten per dag.Analisten van Commerzbank schreven dinsdag echter in een rapport dat het beperken van de export geen duurzaam effect zou hebben op de olieprijzen. Als Amerika minder olie uit Saoedi-Arabie zou ontvangen dan zou dit hogere prijzen wereldwijd leiden, maar daar zouden volgens de analisten Amerikaanse olieproducenten gebruik van maken door hun productie op te voeren.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 25, 2017 15:08 ET (19:08 GMT)