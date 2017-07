Hogere omzet GlaxoSmithKline

Woensdag 26 juli 2017 13:20 Britse farmaceut scherpt focus aan.(ABM FN-Dow Jones) GlaxoSmithKline heeft in het tweede kwartaal van 2017 een hogere omzet geboekt terwijl er onder de streep een kleiner verlies in de boeken kwam. Dit bleek woensdag uit de resultaten van het Britse farmabedrijf.De ontwikkeling van het Britse pond spekte de omzet in sterke mate. Op basis van die graadmeter stegen de opbrengsten met 12 procent op jaarbasis tot 7,3 miljard pond, wat licht boven de marktverwachting was. Bij constante wisselkoersen steeg de omzet met 3 procent.Onder de streep resteerden rode cijfers maar het nettoverlies van 180 miljoen Britse pond was lager dan het verlies van 435 miljoen pond een jaar eerder, toen de forse waardedaling van het pond na het Brexit-referendum nog tot een flinke afwaardering leidde. Evenwel rekenden marktvorsers op een nettowinst.Focus aangescherptGlaxoSmithKline maakte woensdag verder bekend dat het de focus wil aanscherpen op research en development gebied. Daarbij worden meer dan 30 onderzoeksprogramma's geschrapt. GSK kan zich op deze manier richten op goedlopende programma's voor behandelingen tegen onder meer luchtwegaandoeningen, HIV en kanker.Outlook 2017"Onze prioriteit voor de tweede jaarhelft is om dit momentum vast te houden", zei CEO Emma Walmsley woensdag.Voor 2017 wordt een groei van de winst per aandeel uit kernactiviteiten voorzien van 3 tot 5 op basis van constante wisselkoersen en mits er geen concurrerend middel voor Advair, een behandeling tegen longziekten, in Amerika op de markt komt. Eerder ging GSK nog uit van 5 tot 7 procent maar de kosten voor de lancering van twee HIV medicijnen hebben invloed op de outlook, zei het concern.Als de huidige wisselkoersen standhouden, dan zou dit een positief effect hebben van ongeveer 5 procent op de jaaromzet en 8 procent op de aangepaste winst per aandeel.Op de middellange termijn mikt GSK op een lage tot midden enkelcijferige omzetgroei en een midden tot hoge enkelcijferige winstgroei.GSK verwacht over 2017 een dividend van 0,80 pond uit te keren.Het aandeel GlaxoSmithKline daalde vanmiddag in Londen circa een half procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 26, 2017 07:20 ET (11:20 GMT)