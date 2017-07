KPN koploper op groen Damrak

Woensdag 26 juli 2017 18:05 Wachten op Amerikaans rentebesluit.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn woensdag met winst gesloten, in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit. De AEX index steeg 0,6 procent tot 527,72 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,6 procent liet optekenen en de AScX vlak sloot."We gingen direct na de opening wat omhoog over de hele linie en dat hield aan", zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus. Het sentiment werd ook gesteund door meevallende bedrijfsresultaten, terwijl oliewaarden mee stegen met de hogere olieprijzen, aldus de marktvolger. De volatiliteit was evenwel aan de lage kant.Beleggers waren volgens Schutte in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Hoewel er niet wordt gerekend op een renteverhoging zal de bijbehorende toelichting van de centrale bank nauw worden gevolgd. Overigens zal voorzitter Janet Yellen geen toelichting geven in een persconferentie, maar is er alleen een schriftelijke verklaring.KPN was het enige in Nederland beursgenoteerde bedrijf dat resultaten bekendmaakte. De cijfers werden goed ontvangen. Aperam volgt nabeurs. Donderdag is de agenda een stuk voller en geven elf bedrijven inzicht in de prestaties in het afgelopen kwartaal.Woensdag werd ook bekend dat er in Amerika meer nieuwe woningen werden verkocht. Het Verenigde Koninkrijk maakte bekend dat de economie in het tweede kwartaal minder hard is gegroeid. Het Britse bruto binnenlands product steeg 1,7 procent, minder dan de groei van 2,0 procent in de eerste drie maanden.Olie noteerde woensdag in het groen. De Amerikaanse wekelijkse olievoorraden lieten opnieuw een daling zien. Een september-future West Texas Intermediate steeg 1,2 procent tot 48,48 dollar, terwijl een september-future Brent 1,0 procent opliep tot 50,72 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1634. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1631 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1647 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 22 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door KPN met een winst van 4,0 procent. Gemalto steeg 3,1 procent en Aalberts 1,8 procent.KPN heeft in het tweede kwartaal van 2017 een wat hoger bedrijfsresultaat geboekt dan analisten hadden voorzien. "Al met al staan we er goed voor om de doelen te realiseren die we ons aan het begin van het jaar hebben gesteld", zei CEO Eelco Blok van KPN in een toelichting op de kwartaalcijfers. Analisten van Morgan Stanley noemden de resultaten sterk. Onder de streep restte een nettowinst van 191 miljoen euro voor KPN, 18 procent meer dan de 162 miljoen euro vorig jaar.ASML steeg 0,7 procent. NIBC verhoogde het advies voor de Veldhovenaren van Accumuleren naar Kopen. Analist Edwin de Jong was te spreken over de resultaten die ASML een week terug bekend maakte en verhoogde zijn taxaties significant.Philips en het Italiaanse Fatebenefratelli ziekenhuis hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend met een looptijd van zes jaar. Er werden geen financiële details vermeld. De koers van Philips verloor 0,3 procent.Het koersdoel voor Randstad werd door ING verhoogd met 4 euro naar 64,00 euro, terwijl de koopaanbeveling ongewijzigd bleef. De koersdoelverhoging volgde op resultaten van het uitzendbedrijf eerder deze week. Randstad sloot 0,1 procent hoger.De dalers werden aangevoerd door ArcelorMittal, dat 1,9 procent verloor. Het staalbedrijf maakt donderdag resultaten bekend. Altice, dat morgen ook de boeken opent, kon eveneens niet in het groen komen en raakte 0,3 procent kwijt, terwijl Aegon 0,3 procent afstond.Van de middelgrote fondsen steeg PostNL met 2,1 procent, terwijl Refresco 1,4 procent steeg en Arcadis 1,2 procent. Het ingenieursbedrijf opent donderdag voorbeurs de boeken.De grootste daler was ASMI met een verlies van 6,2 procent. ASM International heeft in het tweede kwartaal van dit jaar goed gepresteerd, met cijfers die aan de bovenkant van de verwachtingen lagen, maar ASM Pacific Technology drukt vandaag op de koersvorming van ASMI. ASM PT waarschuwde voor een vertraging bij back-end, wat het aandeel een afwaardering van bijna 13 procent opleverde. ASMI heeft een belang van 34 procent in ASM PT.Onder de kleinere fondsen won Kiadis Pharma 7,7 procent. Het bedrijf maakte woensdag voorbeurs bekend Otto Schwarz voor te dragen als nieuw lid van de raad van commissarissen. Schwarz was eerder operationeel directeur bij Actelion, totdat deze onderneming werd overgenomen door Johnson & Johnson.ING verhoogde het koersdoel voor NSI van 35,20 naar 38,30. Het koopadvies bleef gehandhaafd. NSI kwam dinsdag met halfjaarcijfers die beter waren dan verwacht. NSI werd 0,6 procent meer waard.Basic-Fit verloor 1,9 procent.Het lokaal genoteerde Pharming Group won 3,4 procent, nadat het toonaangevende medische vakblad The Lancet onderzoeksresultaten publiceerde van een studie met Ruconest, het medicijn tegen angio-oedeem van Pharming. Het Leidse biotechbedrijf komt donderdag voorbeurs met halfjaarcijfers.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerden de Amerikaanse beurzen licht in het groen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 26, 2017 12:05 ET (16:05 GMT)