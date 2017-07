Update: Federal Reserve handhaaft rente

Woensdag 26 juli 2017 20:38 Update: Federal Reserve handhaaft rente(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente woensdag, zoals verwacht, gehandhaafd. Dit bleek na afloop van de tweedaagse vergadering van het Federal Open Market Committee.De federal funds rate bleef staan in een bandbreedte van 1,00 tot 1,25 procent. Dit was door de markt ook ingecalculeerd, nadat de rente in juni werd verhoogd.Het besluit om de rente woensdag te handhaven werd door unaniem door de negen bestuursleden gesteund.De Fed verwacht dat de rente "voor enige tijd" beneden niveaus zal blijven, die voor de langere termijn worden verwacht.Afbouwen balansVorige maand meldde de Amerikaanse centrale bank al een plan te hebben om de balans van 4,5 biljoen dollar in te krimpen door de binnengekomen gelden niet langer te herbeleggen.Woensdag zei de centrale bank dat daar "relatief snel" mee wordt begonnen, waar eerder werd gezegd dat dit nog "dit jaar" zou gebeuren.InflatieDe Fed merkte nu op dat de inflatie, exclusief prijzen voor voeding en energie, op een twaalfmaands basis nu "beneden 2 procent" ligt. De door de markt genomen maatregelen om de inflatie te compenseren blijven volgens de centrale bank "laag". Daarbij wordt op korte termijn blijvend een inflatie van "iets onder 2 procent" voorzien.Update: om informatie toe te voegen.