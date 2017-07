Wall Street sluit weer hoger

Woensdag 26 juli 2017 22:24 Markten opgetogen over sterke kwartaalrapportages.(ABM FN-Dow Jones) De markten zijn kennelijk opgetogen over sterke bedrijfscijfers van zwaargewichten als Boeing en AT&T, het rentebesluit van de Federal Reserve bevatte geen verrassingen, en daarmee sloten de Amerikaanse indices woensdag weer hoger.De S&P 500 index sloot net boven nul op 2.477,83 punten, terwijl de Dow Jones index 0,5 procent steeg tot 21.711,01 punten en de Nasdaq 0,2 procent hoger eindigde op 6.422,75 punten."Handelaren zijn kennelijk niet meer onder de indruk van het feit dat president Donald Trump er maar niet in slaagt de veranderingen in het zorgstelsel door te voeren die hij wenst", zei marktanalist David Madden van CMC Markets. "Het politieke gekrakeel in Washington DC gaat maar door en hoewel het er slecht uitziet voor de regering Trump maken markthandelaren er zich inmiddels met een schouderophalen vanaf. Misschien raken ze intussen gewend aan het idee dat alle plannen van Trump meer tijd nodig hebben om te kunnen worden geïmplementeerd, of soms helemaal niet zullen worden goedgekeurd", voegde de analist toe."De markt heeft alle gelijk van de wereld om zich te laten leiden door bedrijfscijfers. Tot nu toe hebben we genoeg positieve verrassingen gehad en er is nog ruimte om verder te groeien", zei senior portefeuillebeheerder Kim Forrest van Fort Pitt Capital.De Amerikaanse Federal Reserve heeft woensdag de rente, zoals verwacht, gehandhaafd, zo bleek na afloop van de tweedaagse vergadering van het Federal Open Market Committee. De federal funds rate bleef staan in een bandbreedte van 1,00 tot 1,25 procent. Dit was door de markt ook ingecalculeerd, nadat de rente in juni werd verhoogd. Vorige maand meldde de Amerikaanse centrale bank al een plan te hebben om de balans van 4,5 biljoen dollar in te krimpen door de binnengekomen gelden niet langer te herbeleggen. Woensdag zei de centrale bank dat daar "relatief snel" mee wordt begonnen, waar eerder werd gezegd dat dit nog "dit jaar" zou gebeuren.De verklaring van de Fed was "relatief zwak", vond hoofd marktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets UK. Hij schat de kans op nog een renteverhoging dit jaar vooralsnog op niet meer 45 procent. De reden daarvoor is volgens de marktvorser de aanhoudend lage inflatie.Op macro-economisch gebied bleek dat de verkoop van nieuwe eengezinswoningen in de Verenigde Staten is in juni gestegen, maar wel minder sterk dan voorzien rapporteerde het ministerie van Handel. De verkoop van eengezinswoningen nam vorige maand op maandbasis, aangepast voor seizoensinvloeden, met 0,8 procent toe tot een geannualiseerd aantal van 610.000 stuks. Er was een aantal van 619.000 verwacht. Het aantal verkochte nieuwe woningen in mei bedroeg 605.000 stuks. Op jaarbasis stegen de verkopen in juni met 9,1 procent.De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week opnieuw gedaald, bleek woensdag uit cijfers van de Energy Information Administration. In de week eindigend op 21 juli daalden de olievoorraden met circa 7,2 miljoen vaten tot 483,4 miljoen vaten. De benzinevoorraden en de voorraden stookolie en andere distillaten daalden ook. De capaciteitsbenutting van Amerikaanse raffinaderijen steeg afgelopen week van 94,0 naar 94,3 procent.Olie noteerde woensdagavond in het groen, na de sterke wekelijkse voorraadcijfers van de Energy Information Administration. Een september-future West Texas Intermediate steeg 1,7 procent tot 48,69 dollar, terwijl een september-future Brent 1,4 procent duurder werd op 50,91 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1728. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1644 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1646 op de borden.De Amerikaanse macro-economische agenda bevat donderdag de wekelijkse steunaanvragen, en de Chicago Fed index, orders duurzame goederen en groothandelsvoorraden, alle drie over de maand juni.BedrijfsnieuwsHet aandeel Boeing sloot maar liefst 9,9 procent hoger na beter dan verwachte kwartaalcijfers. De nettowinst bedroeg 761 miljoen dollar. In het tweede kwartaal van 2016 werd nog een verlies geleden van 234 miljoen dollar. Per aandeel kwam de winst uit op 2,89 dollar, tegenover een verlies van 0,37 dollar vorig jaar. Het resultaat werd vorig jaar gedrukt door kosten voor het 747-programma en het KC-46 Tanker-programma, en een herkwalificatie van kosten bij de 787-serie. De omzet liep zoals wel terug, van 24,76 miljard naar 22.74 miljard dollar. Boeing schreef deze daling toe aan productieplanning en de timing van levering van nieuwe vliegtuigen aan klanten. Boeing schroefde de verwachtingen voor de winst per aandeel voor het volledige jaar op. Eerder werd uitgegaan van een winst van 10,35 tot 10,55 dollar per aandeel. Nu is dat 11,10 tot 11,30 dollar."Boeing verrastte met een beter dan verwachte winst per aandeel die d verwachtingen van analisten oversteeg. Daar bovenop werd de verwachting voor de winst poer aandeel voor het hele jaar verhoogd en die zonnige outlook was voldoende om het feit dat de kwartaalomzet met 8 procent daalde weg te poetsen", zei analist Madden van CMC Markets.The Coca-Cola Company heeft in het afgelopen kwartaal een lager resultaat op een gedaalde omzet geboekt, bleek woensdag uit de kwartaalrapportage van de Amerikaanse frisdrankproducent.De omzet van de frisdrankgigant daalde van 11,5 miljard dollar in het tweede kwartaal vorig jaar naar 9,7 miljard dollar. De daling van de omzet was onder andere het resultaat van den negatief wisselkoerseffect en lagere marges Het operationeel resultaat bedroeg 2,1 miljard dollar tegen 2,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 1,4 miljard dollar, een daling van 60 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel eindigde 1,1 procent hoger.Ford Motor Company heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet en winst geboekt dan een jaar eerder, zo maakte de autofabrikant woensdag bekend. De kwartaalomzet van de fabrikant nam licht toe van 39,5 miljard naar 39,9 miljard dollar. De nettowinst steg van net geen 2 miljard naar ruim 2 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,51 dollar. Vorig jaar in dezelfde periode verdiende Ford 0,49 dollar per aandeel. In heel 2017 denkt Ford 1,65 tot 1,85 dollar per aandeel te kunnen verdienen. Het aandeel verloor 2,1 procent.AT&T steeg ruim 5 procent, nadat het telecombedrijf dinsdag nabeurs kwartaalcijfers presenteerde, die net als bij Boeing de verwachtingen overtroffen. De aangepaste winst per aandeel steeg van 0,72 dollar per aandeel een jaar terug naar 0,79 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden gemiddeld 0,73 dollar voorzien. De omzet daalde van 40,5 miljard naar 39,8 miljard dollar. Hier was door de analisten ook 39,8 miljard dollar verwacht.Whole Foods Market heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een hogere winst op een licht gestegen omzet geboekt, maakte het Amerikaanse supermarktconcern woensdag bekend. De omzet steeg van 3,70 miljard naar 3,73 miljard doller. De identieke omzet in vergelijkbare winkels nam met 1,9 procent af. Analisten hadden gemiddeld een omzet van 3,73 miljard dollar en een daling van de identieke omzet van 2,2 procent voorzien. De nettowinst per aandeel daalde van 0,37 naar 0,33 cent. 