Statoil profiteert van aantrekkende olieprijzen

Donderdag 27 juli 2017 07:21 Winstherstel Noorse oliebedrijf.(ABM FN-Dow Jones) Statoil heeft in het tweede kwartaal van 2017 de resultaten zien aantrekken dankzij onder meer een herstel van de olieprijzen en een hogere productie. Dit meldde het Noorse oliebedrijf donderdag voorbeurs.CEO Eldar Sætre bleek te spreken over de "solide" resultaten en verwacht dit jaar een productiegroei van 5 procent en een miljard dollar aan besparingen te realiseren.De netto operationele winst steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis van 180 miljoen naar 3.244 miljoen dollar. Naast de olieprijs droeg ook een hogere productie bij aan de winststijging.Door de aantrekkende resultaten wist het bedrijf zijn nettoschuld ratio te verlagen met 8,1 procentpunt naar 27,5 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2017 01:21 ET (05:21 GMT)