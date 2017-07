Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Aperam na solide kwartaalresultaten

Donderdag 27 juli 2017 08:53 Resultaten conform verwachting.(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor Aperam verlaagd van 52,00 naar 49,00 euro in reactie op de kwartaalupdate van de fabrikant van roestvat staal, terwijl het advies Outperform bleef.Aperam heeft solide en conform verwachting gepresteerd in het tweede kwartaal, aldus de analisten van de Zwitserse bank.Het staalbedrijf liet zich echter voorzichtig uit over het derde kwartaal en de topman bevestigde in een call tegen analisten dat de verwachtingen gelijk waren aan die voor het derde kwartaal van 2016, wat betekent dat wordt gerekend op een EBITDA van ongeveer 124 miljoen dollar.Wel denkt Credit Suisse dat er in het vierde kwartaal een herstel van de EBITDA in het verschiet ligt.Het aandeel Aperam sloot woensdag 0,7 procent hoger op 41,60 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2017 02:53 ET (06:53 GMT)