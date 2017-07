Deutsche Boerse roept twijfel op over winstdoel

Donderdag 27 juli 2017 10:23 Tweede kwartaal stelde teleur.(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Boerse is niet meer zo zeker dat het winstdoel dit jaar zal worden gehaald, omdat het daarvoor nodig is dat het marktklimaat in de tweede helft van het jaar verbetert. Dit bleek uit het commentaar CFO Gregory Pottmeyer op de kwartaalcijfers, die woensdag nabeurs naar buiten kwamen."Hoewel de ontwikkeling van de resultaten iets tegenvalt, is het ons inziens nog steeds mogelijk om de onderkant van onze winstverwachting voor dit jaar te halen, maar dan moet het cyclische klimaat in de tweede helft van het jaar wel verbeteren", zei Pottmeyer. Het cyclische klimaat is volgens de beursexploitant een verzamelterm voor marktvolatiliteit, handelsvolumes, rentestanden en de economische situatie.Deutsche Boerse mikt voor dit jaar op een winstgroei van 10 tot 15 procent.De nettowinst daalde in het tweede kwartaal van dit jaar met 4 procent tot 176 miljoen euro, waar analisten rekenden op een toename met 24 procent tot 224 miljoen euro.De omzet steeg met 4 procent tot 624 miljoen euro. De omzetgroei werd gedempt door lage volatiliteit op de financiële markten tussen april en juni. Dat kon niet worden goedgemaakt door hogere omzet bij het clearing- en bewaarbedrijf Clearstream, ondanks hogere rentebaten daar.De winst werd gedrukt door 26 miljoen euro aan kosten voor besparingsprogramma's, juridische claims en kosten voor de afgeketste fusie met London Stock Exchange. De fusie werd in maart gedwarsboomd door de Europese Commissie.Het aandeel Deutsche Boerse noteerde donderdag bijna 4 procent lager.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2017 04:23 ET (08:23 GMT)