Procter & Gamble boekt hogere winst op licht lagere omzet

Donderdag 27 juli 2017 13:57 Concern voorziet lichte omzetgroei en stijging van winst per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) Procter & Gamble heeft in het op 30 juni geëindigde vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een hogere nettowinst op een licht gedaalde omzet gerealiseerd. Dat bleek donderdag uit de kwartaal- en jaarrapportage van het Amerikaanse concern.Het bedrijf, dat in de productsegmenten persoonlijke en huishoudelijke verzorging concurreert met Unilever, zag de kwartaalomzet dalen van 16,10 miljard naar 16,08 miljard dollar, mede als gevolg van nadelige wisselkoersverhoudingen. De autonome omzet nam met 2 procent toe dankzij 2 procent volumegroei.Het operationeel resultaat van het concern met merken als Duracell, Gillette, en Pampers steeg met 18 procent naar 2,95 miljard dollar.De aan de aandeelhouders toe te wijzen nettowinst steeg met 14 procent naar 2,22 miljard dollar. De nettowinst per aandeel steeg van 0,71 naar 0,84 dollar.BoekjaarIn het hele boekjaar 2016/17 bleef de omzet van het concern nagenoeg gelijk op 65,1 miljard dollar en nam het operationeel resultaat met 4 procent toe tot circa 14 miljard dollar. De nettowinst steeg met 46 procent tot 15,33 miljard dollar en de winst per aandeel steeg van 3,80 naar 5,80 dollar.Het bedrijf keerde in het afgelopen boekjaar bijna 22 miljard dollar uit aan aandeelhouders middels dividend, aandelenomruil en aandeleninkoop.OutlookProcter & Gamble voorziet voor het op 1 juli begonnen nieuwe boekjaar een autonome omzetgroei van 2 tot 3 procent en een totale omzetgroei van ongeveer 3 procent. Ten opzichte van de winst per aandeel wordt een groei van 5 tot 7 procent voorzien, vooral als gevolg een stijging van het operationeel resultaat.In de handel voorbeurs steeg het aandeel P&G 1,6 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2017 07:57 ET (11:57 GMT)