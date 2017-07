Sterke groei voor Mastercard

Donderdag 27 juli 2017 14:58 Record omzet en winst per aandeel.(ABM FN-Dow Jones) Mastercard heeft in het tweede kwartaal van 2017 zowel de winst per aandeel als de omzet op een recordniveau zien uitkomen. Dit maakte het Amerikaanse creditcardbedrijf donderdag voorbeurs bekend.De omzet van Mastercard steeg 13 procent naar 3,1 miljard dollar. Het operationeel resultaat kwam uit 1,7 miljard dollar, wat een vijfde meer was dan vorig jaar, en de marge liep 2,9 procentpunt op tot 54,1 procent.De nettowinst groeide ook met 20 procent, tot 1,2 miljard dollar. De winst per aandeel steeg zelfs met 24 procent tot het hoogste niveau ooit op 1,10 dollar.Mastercard zag in het tweede kwartaal het aantal transacties stijgen met 17 procent tot 16 miljard. In het eerste halfjaar was sprake van een toename met 17 procent tot 31 miljard.In de elektronische handel voorbeurs steeg het aandeel Mastercard 2,0 procent.