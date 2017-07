Amsterdam over brede linie hoger gesloten

Donderdag 27 juli 2017 17:59 Kwartaalrapportages over het algemeen positief.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn woensdag met winst gesloten, na een grote reeks Nederlandse en buitenlandse kwartaalrapportages, die over het algemeen positief werden opgepakt. De AEX index steeg 0,5 procent tot 530,35 punten, terwijl de AMX een winst van 1,1 procent liet optekenen en de AScX 0,8 procent hoger sloot."De bedrijfscijfers domineerden de markten vandaag volledig en dan vooral in positieve zin", zei marktanalist Ron van der Does van IG Nederland. "Aalberts en Arcadis sprongen eruit en dan niet alleen vanwege solide cijfers, maar vooral door de goede vooruitzichten", voegde hij toe."Het sentiment is momenteel erg sterk en ik zie op de beursvloer bijvoorbeeld dat als een fonds even een dip heeft, handelaren er onmiddellijk hun handen onder leggen en bieden. Dat is een teken van vertrouwen. Bovendien zal het nog heel lang duren voordat de rentes op een niveau terechtkomen dat beleggers zich gaan afwenden van aandelen en weer interesse krijgen voor meer rente gerelateerde investeringen", aldus de marktvorser. "Kortom het onderliggend sentiment is zeer sterk en dat blijft nog wel even zo."Op macro-economisch gebied bleek donderdag dat de geldhoeveelheid in de eurozone is in juni iets harder toegenomen dan een maand eerder. Vorige maand lag de groei van de maatschappelijke geldhoeveelheid, kortweg M3, volgens de ECB op 5,0 procent op jaarbasis. In mei groeide de geldhoeveelheid met 4,9 procent, een licht neerwaartse bijstelling van een eerder gemelde groei van 5,0 procent. De kredietverstrekking aan niet-financiële bedrijven steeg in juni met 2,1 procent. In mei steeg deze kredietverstrekking nog met 2,5 procent.Daarnaast steeg het consumentenvertrouwen in Duitsland voor de maand augustus. De index die de stemming onder consumenten weergeeft, steeg van 10,6 in juli naar 10,8 in augustus. Er werd vooraf door economen gerekend op een ongewijzigd indexniveau.Vanuit de Verenigde Staten kwamen er donderdagmiddag nog drie macro-economische cijfers. Het aantal eerste steunaanvragen steeg met 10.000 tot 244.000 stuks. De orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten bleken in juni ook gestegen, met 6,5 procent tot 245,6 miljard dollar. In mei daalden de orders nog met 0,1 procent. De Chicago Fed National Activity Index kwam in juni weer in positief terrein terecht. De index steeg van 0,30 negatief in mei naar 0,13 in juni.Olie noteerde donderdag in het groen. Een september-future op een vat West Texas Intermediate steeg 0,1 procent tot 48,78 dollar, terwijl een september-future Brent 0,4 procent hoger bewoog op 51,18 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1660. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1743 dollar en dat was aanzienlijk hoger dan de 1,1631 die woensdag bij het sluiten van de Europese beurzen, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve, op de borden stond.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 17 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Aalberts Industries met een winst van 2,7 procent. Het bedrijf liet de omzet in de eerste helft van dit jaar met 8 procent groeien tot 1,37 miljard euro. De winst per aandeel steeg met 12 procent tot 1,06 euro. KBC Securities noemde de cijfers iets beter dan verwacht.Zwaargewicht Royal Dutch Shell klom 0,5 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers van het olieconcern, ondanks de lage olieprijzen. De 'geschoonde' winst kwam uit op 3,6 miljard dollar, waar ING rekende op 2,9 miljard dollar. S&P Equity Research verlaagde desalniettemin het koersdoel van 24,00 naar 23,50 Britse pond.Het bedrijfsresultaat van staalconcern ArcelorMittal steeg van 1,77 miljard naar 2,11 miljard dollar. Dit was minder dan in het voorgaande kwartaal en ook onder de gemiddelde analistenverwachting van 2,15 miljard dollar. Analisten van UBS wezen echter op positievere verwachtingen voor de tweede helft van dit jaar, die zij belangrijker vinden dan de kleine mis in de winstgevendheid. Het aandeel steeg 1,4 procent.RELX won 1,7 procent. Het uitgeverijconcern wist de onderliggende omzetgroei in de eerste helft van het jaar vast te houden op 4 procent, terwijl de nettowinst steeg van 714 miljoen naar 802 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg met 4 procent in het eerste halfjaar. Analisten van Investec noemde de cijfers stabiel en positief en S&P Equity Research besloot het koersdoel voor RELX met een euro te verhogen naar 18,00 euro.AkzoNobel sloot 1,0 procent hoger, nadat de kort geding rechter besloot op 10 augustus een uitspraak te doen over het geschil tussen het bedrijf en zijn activistische aandeelhouder Elliott Advisors over het organiseren en de agenda van een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Daarnaast meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van anonieme bronnen dat private equity-partijen KKR en CVC Capital Partners aan een gezamenlijk bod op de divisie Specialty Chemicals van Akzo Nobel werken. Het bod zou de divisie van Akzo Nobel waarderen op meer dan 9 miljard dollar. Ook Advent en Apollo zouden biedingen overwegen, aldus de bronnen.Positieve uitschieter in de Midkap was Arcadis, dat liefst 16,7 procent kon bijschrijven en voor het eerst in ruim anderhalf jaar met een slotkoers van 18,03 euro boven 17 euro noteerde. Een deel van de onbetaalde rekeningen in Saoedi-Arabië werd betaald, terwijl de omzetontwikkeling in Noord-Amerika positief verraste. Het operationeel resultaat over het tweede kwartaal daalde met 5 procent tot 44 miljoen euro en de marge daalde licht, terwijl de omzet vrijwel gelijk bleef op 830 miljoen euro. Theodoor Gilissen Bankiers ziet steeds meer lichtpuntjes voor het advies- en ingenieursbureau.Ook BE Semiconductor was in trek na resultaten, met een koerswinst van 6,2 procent. De Duivense toeleverancier van de halfgeleidersector zag de omzet het afgelopen kwartaal met 54 procent stijgen naar 170 miljoen euro en overtrof daarmee de afgegeven verwachting van 40 tot 50 procent. Ook de brutomarge van 57 procent kwam boven de verwachting van 54 tot 56 procent uit. De nettowinst van 52 miljoen euro was ruim twee keer zo hoog als een kwartaal eerder. NIBC sprak van uitzonderlijk sterke cijfers. Dat Besi op een wat lagere omzet rekent voor het lopende kwartaal, lijkt niet zorgelijk. "Hoewel de orders afnemen, liggen ze nog altijd op een zeer net niveau", aldus analisten van de bank, die dan ook niet vrezen voor een keerpunt in de cyclus.Het aandeel BAM steeg 0,5 procent, nadat BAM samen met VolkerWessels, dat 0,2 procent daalde, bekendmaakte via hun Britse dochterbedrijven deel te nemen aan de renovatie van een viaduct bij Oldbury in Midden-Engeland in de snelweg M5. BAM en VolkerWessels voeren het project in opdracht van wegbeheerder Highways England uit in een joint venture met Morgan Sindall, waarin alle partijen voor een derde deelnemen. De totale contractwaarde bedraagt meer dan 100 miljoen euro.Aperam sloot 1,2 procent hoger nadat de fabrikant van roestvast staal een bedrijfsresultaat meldde van 169 miljoen dollar, dat dichtbij de verwachtingen uitviel. Het was licht lager dan de 171 miljoen dollar van het eerste kwartaal. maar ruim meer dan de 123 miljoen dollar van een jaar eerder. Credit Suisse verlaagde het koersdoel van 52 naar 49 euro.Op de lokale markt was Pharming de sterkste daler. Het biotechbedrijf zag de verkoop van zijn middel tegen angio-oedeem, Ruconest, in het tweede kwartaal van 2017 verder toenemen, maar boekte een groot verlies in verband met een herfinanciering. Het aandeel sloot 5,7 procent lager.Hydratec sloot nagenoeg vlak. Het bedrijf uit Amersfoort heeft in het eerste halfjaar van 2017 een vlakke winst op een nagenoeg gelijke omzet geboekt. Hydratec verwacht wel dat de omzet en het bedrijfsresultaat gedurende de tweede helft van 2017 hoger zullen zijn ten opzichte van de eerste jaarhelft.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. De S&P500 stond 0,1 procent hoger op 2.481,27 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent naar 21.763,54 punten en de Nadsdaq noteerde 0,7 procent hoger op 5.993,74 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2017 11:59 ET (15:59 GMT)