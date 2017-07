Olieprijs verder omhoog

Donderdag 27 juli 2017 20:59 Weer boven 49,00 dollar per vat.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. De september-future voor een vat West Texas Intermediate sloot, met een stijging van 0,29 dollar of 0,6 procent, op een settlement van 49,04 dollar. Voor het eerst sinds eind mei kwam de prijs voor een vat ruwe olie daarmee weer boven de grens van 49,00 dollar.Op weekbasis is de olieprijs inmiddels zo'n 6 procent opgelopen.Woensdag steeg de olieprijs op de fors gedaalde Amerikaanse olievoorraden en die beweging zette donderdag, zij het met wat haperingen, door.De olievoorraden nemen vorige week met meer dan 7 miljoen vaten af, zei de Energy Information Administration. Daar stond tegenover dat de productie in de meeste Amerikaanse staten toenam."De korte termijn trend van dalende voorraden helpt een rally op de oliemarkt maar de stijging van de Amerikaanse olieproductie zet gestaag door en tot die trend lijkt te keren, is het opwaarts potentieel beperkt", waarschuwde Tyler Richey van the Sevens Report.Volgende richtpunt voor de oliemarkt is het wekelijkse rapport van Baker Hughes over het aantal actieve boorplatforms in Amerika, dat vrijdagavond verschijnt.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2017 14:59 ET (18:59 GMT)