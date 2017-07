Wall Street sluit overwegend lager

Donderdag 27 juli 2017 22:24 Nasdaq onder druk.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is donderdag in de middaghandel in Amerika weggezakt. Op het slot leverde de S&P 500 index 0,1 procent in tot 2.475,42 punten en daalde techbeurs Nasdaq zelfs 0,6 procent tot 6.382,19 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent op een slotstand van 21.796,55 punten.Volgens vermogensbeheerder Mohit Bajaj van WallachBeth Capital waren de koersdalingen te verklaren door winstnemingen. Hij wees erop dat de techsector kwetsbaar blijft. Facebook kwam woensdagavond met sterke kwartaalcijfers, maar die van Twitter vielen donderdag juist weer tegen.Tot nu toe lijken de kwartaalcijfers van Amerikaanse ondernemingen over de gehele linie wel sterk. Nu ongeveer de helft van de bedrijven met een notering in de S&P 500 hun kwartaalcijfers heeft gerapporteerd, ligt de gemiddelde winstgroei op 9 procent, volgens FactSet."De resultaten zijn boven verwachting", aldus vermogensbeheerder Jeff Zipper van Private Client Reserve of U.S. Bank. Tegelijkertijd kunnen Amerikaanse bedrijven profiteren van de zwakkere dollar, zei de marktvorser.De euro steeg woensdagavond nog boven de 1,17 dollar nadat de Federal Reserve zich relatief mild opstelde in zijn toelichting op het rentebesluit. Donderdag rond het slot in Amerika verhandelde het muntpaar op 1,1676 dollar, tegen 1,1744 donderdagochtend vroeg.Op macro-economisch vlak werd bekend dat de orders voor duurzame goederen zoals vliegtuigen, koelkasten en auto's in juni met 6,5 procent zijn gestegen, na een daling van 0,1 procent in mei. Verder bleken de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering harder dan verwacht toegenomen, terwijl de Chicago Fed National Activity Index in juni weer in positief terrein kwam.Marktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets sprak van gemengde economische data, waarvan de orders voor duurzame goederen de belangrijkste waren voor de markt als graadmeter voor de Amerikaanse economie. Vrijdagmiddag verschijnen groeidata over het tweede kwartaal.Olie kwam donderdag voor het eerst in zo'n twee maanden weer boven de 49,00 dollar per vat. De september-future voor een vat West Texas Intermediate sloot, met een stijging van 0,6 procent, op een settlement van 49,04 dollar. Op weekbasis is de olieprijs inmiddels zo'n 6 procent opgelopen."De korte termijn trend van dalende [Amerikaanse] voorraden helpt een rally op de oliemarkt maar de stijging van de Amerikaanse olieproductie zet gestaag door en tot die trend lijkt te keren, is het opwaarts potentieel beperkt", waarschuwde Tyler Richey van the Sevens Report. Volgende richtpunt voor de oliemarkt is het wekelijkse rapport van Baker Hughes over het aantal actieve boorplatforms in Amerika, dat vrijdagavond verschijnt.BedrijfsnieuwsFacebook, dat woensdag nabeurs cijfers vrijgaf, presteerde in het tweede kwartaal van 2017 boven verwachting. De winst van 1,32 dollar per aandeel van het social mediabedrijf was boven de 1,12 dollar die analisten verwachtten en belangrijker nog, het aantal actieve gebruikers steeg op maand- en dagbasis en was in lijn met de marktverwachting. Verder stegen de omzet en de inkomsten uit advertenties. Het aandeel kreeg donderdag een aantal koersdoelverhogingen en steeg 2,9 procent.Concurrent Twitter blijft ondertussen worstelen. Hoewel de winst in het tweede kwartaal boven de eigen verwachting was, slaagde de microblogsite er niet in het aantal actieve maandelijkse gebruikers te laten groeien. Verder daalde de omzet en ook de opbrengsten uit advertenties en dat laatste was volgens marktkenners teleurstellend. Het aandeel verloor liefst 14,1 procent.Procter & Gamble zag de autonome groei toenemen in het afgelopen boekjaar en voorziet voor het huidige gebroken jaar een verdere verbetering. Dat kan gunstig zijn in het gevecht met de activistische aandeelhouder Trian Fund Management die kritiek heeft op de financiële ontwikkelingen en via CEO Nelson Peltz een plek in het bestuur van het Amerikaanse levensmiddelenconcern wil om zo hervormingen af te dwingen. Trian riep de concurrent van Unilever donderdag op om de resultaten te verbeteren. Het aandeel steeg 1,6 procent.Verizon Communications steeg 7,7 procent na de bekendmaking van kwartaalcijfers. In de verslagperiode nam het aantal gebruikers toe nadat die een verslagperiode eerder nog daalden. Mastercard verloor 1,5 procent, ondanks dat de resultaten in het tweede kwartaal beter waren dan verwacht en consumenten meer uitgaven deden met hun creditcard.Door: ABM Financial News.