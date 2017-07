Credit Suisse weer winstgevend

Vrijdag 28 juli 2017 07:46 Omzet ook flink hoger in eerste jaarhelft.(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft in het eerste kwartaal van 2017 weer zwarte cijfers geschreven, nadat dezelfde periode vorig jaar nog resulteerde in een miljoenenverlies. Dit maakte de Zwitserse bank vrijdag voorbeurs bekend."Wij zijn nu halverwege ons driejarenplan, en ons plan werkt goed", meldde CEO Tidjane Thiam, die onder meer benadrukte dat onder meer het kostenbesparingsplan op schema ligt.In het afgelopen half jaar realiseerde Credit Suisse een nettowinst van 899 miljoen Zwitserse frank, tegen een verlies van 132 miljoen frank in dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste omzet van Credit Suisse steeg met 9 procent tot 10,7 miljard frank. Credit Suisse sprak onder meer van een sterk herstel bij Global Markets en sterke prestaties bij Global Wealth Management.De kernkapitaalratio CET1 kwam eind juni uit op 13,3 procent. Een stijging van 150 basispunten dankzij onder meer een claimemissie.Credit Suisse verwacht dat het huidige lage volatiliteitsniveau op de effectenmarkten en geopolitieke zorgen effect hebben op de marktafhankelijke activiteiten van de bank. Wealth Management heeft een evenwel een voorspelbare winstbijdrage.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 28, 2017 01:46 ET (05:46 GMT)