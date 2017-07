Beursblik: aanstelling commercieel directeur positief voor Galapagos

Het aanstellen van een commercieel directeur is positief voor Galapagos. Dit schreef Bryan Garnier vrijdag in een reactie.Het Belgisch-Nederlandse biofarmaceutische bedrijf maakte donderdagavond nabeurs halfjaarcijfers bekend en kondigde aan Michele Manto aan te stellen als senior vice-president van Commercial Operations. Manto is afkomstig van AbbVie en werkte daar mee aan de lancering van het reumamiddel van Galapagos' Amerikaanse sectorgenoot.Volgens analist Hugo Solvet is het aannemen van Manto een goede zet. Verder bewijst de kaspositie van circa 1,3 miljard euro dat Galapagos het vermogen heeft om een commerciële organisatie op te zetten."Ter herinnering, Galapagos heeft de optie om [ontstekingsmedicijn] filgotinib in bepaalde gebieden in de EU op de markt te brengen, iets dat we zien gebeuren kort na de aankondiging van het aannemen van Manto", aldus Solvet.Daarnaast vindt de analist ook GLPG1690 als potentiële behandeling tegen longfibrose een goede kandidaat voor een opzichzelfstaande commercialisering. Resultaten van een Fase 2 studie voor dit kandidaatmedicijn worden in de tweede helft van 2017 verwacht.Kijkend naar de halfjaarcijfers, werd de omzet van 73 miljoen euro vooral gespekt door mijlpaalbetalingen, concludeerde de analist. De operationele uitgaven stegen vanwege de start van diverse studies met filgotinib.Bryan Garnier heeft een koopaanbeveling op Galapagos en een koersdoel van 67,00 euro.Het aandeel koerste vrijdag als een van de weinigen in het groen en steeg 0,3 procent op 70,35 euro.