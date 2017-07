Wall Street overwegend lager gesloten

Vrijdag 28 juli 2017 22:21 Teleurstellende kwartaalcijfers Amazon.com drukken op sentiment.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 2.472,10 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 21.830,31 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 6.374,68 punten.De tegenvallende resultaten van retailgigant Amazon.com drukten vrijdag op het sentiment. "Amazon rapporteerde donderdag nabeurs een 77 procent lagere nettowinst en dit zorgde voor een verkoopgolf in het aandeel in de elektronische handel nabeurs", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Ondanks dit noteert het aandeel nog ruim boven de 1000 dollar en de omzet van Amazon steeg 25 procent tot 38 miljard dollar. De reden van de daling van de winst lag in de investeringen in de Prime-Video-divisie", voegde hij toe.Sommige analisten spraken van een zwakke week als gevolg van het innemen van seizoensposities. "Het is niet verwonderlijk dat marktvolgers winsten pakken na een grote rally, vooral in augustus, dat is historisch gezien een moeilijke maand", zei marktstrateeg Quincy Krosby van Prudential Financial.Daarnaast drukten de aanhoudende politieke problemen van de Amerikaanse president Donald Trump op het sentiment. Opnieuw slaagde Trump er niet in om een afschaffing van Obamacare door de Senaat te krijgen. "De realiteit is dat de klok voor de Trump-administratie begint te tikken om zijn beloften aan de kiezers in te lossen", aldus Krosby. "Republikeinen moeten een overwinning scoren voordat ze opnieuw op verkiezingscampagne gaan, maar tot dusver blijven de door Trump beloofde belastingverminderingen uit", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Amerikaanse economie het afgelopen kwartaal met 2,6 procent. Dit was licht onder de verwachting Wel was sprake van een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal, toen de grootste economie ter wereld met 1,2 procent groeide.Tevens werd bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in juli is gedaald van 95,1 eind juni naar 93,4 eind deze maand.De september-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,67 dollar, ofwel 1,4 procent hoger op 49,71 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1759. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1731 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1677 op de borden.Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Kort na opening verschijnt de inkoopmanagersindex van de regio Chicago van juli, gevolgd door de aanstaande woningverkopen in juni.BedrijfsnieuwsAmazon verloor circa 2,4 procent, na teleurstellende resultaten donderdag nabeurs.Exxon Mobil en Chevron openden vrijdag de boeken. Exxon Mobil zag de nettowinst weliswaar toenemen in het tweede kwartaal maar met 0,78 dollar per aandeel kwam die onder de verwachting van de markt uit van 0,84 dollar. De omzet van circa 63 miljard dollar was wel boven de circa 61 miljard dollar die de markt voorzag. Exxon Mobil daalde ongeveer 1,6 procent.Chevron wist een verlies van 1,5 miljard dollar vorig jaar in het afgelopen kwartaal om te buigen in een soortgelijke winst. Wel lag de winst per aandeel van 0,77 dollar onder de 0,86 dollar die was voorzien. De omzet van 33 miljard dollar was in lijn met de analistenverwachting. Het aandeel steeg ruim 2,0 procent.De tabakssector stond vrijdag onder druk, nadat de Amerikaanse Food & Drug Administration het voorstel deed om minder nicotine in sigaretten te verwerken. British American Tobacco verloor circa 7,4 procent en Imperial Brands daalde circa 2,7 procent.Cijfers van farmaceuten Merck en AbbVie waren solide. Merck verhoogde de outlook licht, terwijl die bij AbbVie werd gehandhaafd. Merck steeg circa 0,8 procent. AbbVie verloor daarentegen ruim 2,0 procent.Intel deed het beter en verhoogde de outlook voor heel het boekjaar nadat de cijfers in het tweede kwartaal beter waren dan verwacht. Het aandeel steeg circa 0,7 procent.Starbucks behaalde in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar weliswaar een recordomzet maar de winst viel tegen. Verder maakte de koffieketen bekend al zijn 379 Teavana theewinkels te sluiten vanwege tegenvallende resultaten. Het aandeel verloor circa 9,6 procent.Mattel daalde ruim 8,0 procent, na tegenvallende resultaten. Het nettoverlies bleek steviger dan gedacht en de verkoop van Barbiepoppen daalde. Vrijdagmiddag leverde het aandeel opnieuw ruim 4 procent in.Expedia won ruim 3,0 procent, nadat de omzet in het afgelopen kwartaal de verwachtingen overtrof.Align Technology steeg circa 10,2 procent, na beter dan verwachte resultaten.