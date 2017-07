Cerberus wil maximale invloed bij Commerzbank - media

Maandag 31 juli 2017 11:04 Private equity-bedrijf is nu derde grote aandeelhouder.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse private equity-belegger Cerberus wil een commissariszetel bij Commerzbank bemachtigen om zijn invloed te maximaliseren als grote aandeelhouder bij de Duitse bank. Dat schreef dagblad Zueddeutsche Zeitung zondag.Enkele dagen geleden bleek uit een melding aan toezichthouders dat Cerberus een belang van 5,01 procent heeft opgebouwd in de bank, ter waarde van circa 690 miljoen euro. Daarmee is Cerberus de derde grote aandeelhouder geworden na de Duitse bondsregering, die nog dik 15 procent van de bank in handen heeft, en BlackRock, met meer dan 5 procent.Inmiddels stapelen de tekenen zich op dat de participatiemaatschappij uit New York een plek in de raad van commissarissen van de Duitse bank verlangt, meldde de krant, op basis van bronnen in het toezichtsorgaan van de bank.Een bestuurderswisseling zou al in november kunnen plaatsvinden. Welke commissaris voor de nieuwe belanghebbende zou moeten plaatsmaken, ligt nog open, volgens de Duitse krant. De vertegenwoordigers van de medewerkers stellen zich alvast in op een harde strijd met de investeerder, die bekend zou staan als agressief.De ondernemingsraad van de bank vreest meer kostenbesparingen, nadat vorig jaar al het verdwijnen van 9.600 voltijdbanen tot 2020 werd aangekondigd. De lopende reorganisatie zou al zorgen voor gebrek aan mankracht in regio's waar het economisch voor de wind gaat, zoals in het Rijn-Main-gebied, terwijl er ook in de Londense City door de interne verbouwing van de bank weinig personeel beschikbaar is voor de klanten, volgens de vertegenwoordigers van de bankemployees.Cerberus, opgericht door Steve Feinberg, heeft ervaring met probleembanken. In 2007 werd de Oostenrijkse Bawag PSK gesaneerd, door buitenlandse dochters te verkopen en honderden banen te schrappen.Het aandeel Commerzbank steeg rond het begin van deze maand al zo'n 20 procent, voordat persbureau Bloomberg meldde dat Cerberus een belang zou willen opbouwen. Vorige week, toen die belangname een feit bleek, klom het aandeel 8 procent, waarmee een tussentijdse terugval werd goedgemaakt.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresJuly 31, 2017 05:04 ET (09:04 GMT)