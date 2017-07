Olieprijs hoger gesloten

Maandag 31 juli 2017 21:46 Oplopende politieke spanningen in Venezuela ondersteunen olieprijs.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag hoger gesloten en noteerde rond zijn hoogste niveau in twee maanden, in reactie op tekenen dat de olieproductie verder vertraagt.De prijs voor een vat ruwe olie is vorige week iedere handelsdag gestegen en pakte zijn grootste winst op weekbasis sinds 2017, deels door de zwakkere dollar.Het Internationaal Monetair Fonds stelde vorige week de groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie voor 2017 en 2018 neerwaarts bij. Dit droeg tevens bij aan een verzwakking van de dollar.Aangezien de prijs voor een vat ruwe olie is geprijsd in dollars, wordt olie goedkoper voor houders van andere valuta. The Wall Street Dollar Index, die de Amerikaanse munt meet ten opzichte van een mandje van andere belangrijke valuta, daalde de afgelopen maand 2,4 procent.De aanhoudende daling van de Amerikaanse olievoorraden en de afname in booractiviteiten heeft de visie doen postvatten dat de schalie-boom, de voornaamste boosdoener van de lagere olieprijs de afgelopen drie jaar, aan het afvlakken is.Volgens oliedienstverlener Baker Hughes is het aantal actieve boorinstallaties voor het winnen van olie vorige week in de Verenigde Staten gestegen met 2 installaties tot een totaal van 766. Het totaal aantal actieve installaties, ofwel het aantal operationele olie- en gas-boorinstallaties, steeg met 8 tot een 958 boorinstallaties.Tegelijkertijd bleek uit Amerikaanse overheidsdata dat de Amerikaanse olievoorraden bijna 10 procent zijn gedaald sinds maart, toen het laatste recordniveau werd gemeten."De fundamentals suggereren dat de markt voor ruwe olie meer in evenwicht is", aldus ANZ. De bank sprak tevens van een gezonde vraag, terwijl de markt verkrapt.De markt haalde tevens steun uit de stijgende politieke spanning in Venezuela, nadat een verkiezing zondag tot gewelddadige protesten leidde. De onrust versterkte de vrees dat de olie-export van het land mogelijk onder druk staat. Daarnaast dreigt Washington sancties tegen het land te implementeren, hoewel nog niet duidelijk is wat dit inhoudt."Het is niet alleen zo dat verdere onrust mogelijk de productie en het transport beïnvloedt, maar dat de Verenigde Staten sancties tegen de oliesector, de voornaamste afnemer van Venezolaanse ruwe olie, worden overwogen", aldus Commerzbank.De september-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,46 dollar, ofwel 0,9 procent, hoger op 50,17 dollar.