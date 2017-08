Damrak richting licht hogere opening

Dinsdag 1 augustus 2017 08:28 DSM rapporteerde voorbeurs cijfers.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een nipt hogere opening tegemoet. Wall Street sloot maandagavond verdeeld, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend in het groen noteren.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent. Maandag gaf de hoofdgraadmeter van het Damrak op de laatste handelsdag van de maand kort voor het slot zijn opgebouwde winsten prijs, om vlak te sluiten op 525,44 punten. Gemeten over de hele maand steeg de hoofdgraadmeter evenwel 2,5 procent.Beleggingsspecialist Roy van Santen van Lynx wees erop dat de sterke euro vooralsnog spelbreker is voor het slechten van de 530 puntengrens voor de AEX index. Daarnaast benadrukte van Santen dat de vele dividenduitkeringen in de komende weken ook een barrière opwerpen voor een opwaartse uitbraak.De dollar is aan het verzwakken sinds beleggers vermoeden dat de Europese Centrale Bank nog dit jaar zal beginnen met de afbouw van zijn balans, terwijl de Federal Reserve geen haast lijkt te maken met het normaliseren van de Amerikaanse rentetarieven. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1830, tegen een koers van 1,1738 dollar maandagochtend. Begin dit jaar topte de dollar nog op 1,0348 en analisten voorspelden destijds zelfs pariteit, een omwisselverhouding van 1 op 1 voor de dollar en de euro.Op Wall Street kenmerkt het kwartaalcijferseizoen zich tot nu toe door relatief veel meevallende bedrijfscijfers en de hoofdindexen scherpen wekelijks recordstanden aan. De zwakke dollar zal daarnaast in het lopende kwartaal de cijfers van op export gerichte ondernemingen een extra duwtje in de rug geven. De Dow Jones index koerste maandag 0,3 procent hoger naar een all time high. De breder samengestelde S&P 500 index daalde juist fractioneel. Vandaag nabeurs rapporteert Apple, 's werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten, kwartaalcijfers.De Amerikaanse september-future voor een vat ruwe olie sloot maandag krap een procent hoger op 50,17 dollar en noteerde daarmee rond zijn hoogste niveau in twee maanden, aangejaagd door tekenen dat de olieproductie verder vertraagt en de verzwakking van de dollar.Aangezien de prijs voor een vat ruwe olie is geprijsd in dollars, wordt olie goedkoper voor houders van andere valuta. Daarnaast heeft de aanhoudende daling van de Amerikaanse olievoorraden en de afname in booractiviteiten de visie doen postvatten dat de schalie-boom, de voornaamste boosdoener van de lagere olieprijs de afgelopen drie jaar, aan het afvlakken is.Olie zette de opmars dinsdag voort. De markt kijkt daarbij ook naar de ontwikkelingen rondom OPEC-lid Venezuela. Amerika ging maandag niet zover dat het nieuwe sancties oplegde aan het land, maar het bevroor wel de banktegoeden van president Nicolás Maduro.In Azië konden beleggers vanochtend hun hart ophalen aan sterke Chinese industriële groeicijfers. Volgens cijfers van Markit Economics en Caixin steeg de inkoopmanagersindex van 50,4 in juni naar 51,1 in juli, de hoogste stand in vier maanden. Opvallend was de verbetering in output en nieuwe orders, aldus Markit, die tevens wees op een solide herstel van de export. In Japan daalde de inkoopmanagersindex juist nipt van 52,4 naar 52,1, volgens definitieve cijfers van IHS Markit en Nikkei.In loop van de dag worden ook de inkoopmanagersindexen voor de industrie in Europa en Amerika vrijgegeven. De inkoopmanagersindexen voor de dienstensector zijn donderdag aan de beurt.De Chinese beurzen klommen circa een half procent, terwijl de beurs in Tokio een kwart procent in het groen noteerde. De Australische hoofdindex klom daarnaast circa 1 procent nadat The Reserve Bank of Australia bekendmaakte de rente te handhaven op het historisch lage niveau van 1,50 procent. De waardestijging van de Australische dollar ten opzichte van zijn Amerikaanse evenknie kan druk zetten op de economie in Australië en de inflatie ontwikkeling, waarschuwde de RBA.BedrijfsnieuwsDe kwartaalomzet van chemieconcern DSM steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis met 8 procent naar 2,16 miljard euro, waarbij het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) 15 procent hoger uitviel op 376 miljoen euro en de aangepaste nettowinst 30 procent steeg van 135 miljoen euro een jaar geleden naar 175 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Analisten hadden gemiddeld een kwartaalomzet uit voortgezette activiteiten van 2,14 miljard euro, een aangepast bedrijfsresultaat uit voortgezette activiteiten van 355 miljoen euro en een nettowinst van 171,2 miljoen euro voorzien.De omzet van de uitbater van optiekketens GrandVision steeg in het tweede kwartaal van 2017 op jaarbasis met 1,1 procent tot 876 miljoen euro. Er was door analisten gerekend op een groei van 3,4 procent tot 896,5 miljoen euro. De vergelijkbare omzetgroei daalde van 3,6 procent naar 0,7 procent. Het aantal winkels steeg van 6.211 naar 6.631. Het aangepaste EBITDA resultaat daalde van 150 miljoen naar 140 miljoen euro, een daling van 6,4 procent. Hier was gerekend op 153,9 miljoen euro. 